幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

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▲▼ 臺產海鮮美味 非法移工吃到忘我遭移民署逮獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊，於水產工廠現場訪查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲通報，得知東石鄉1間水產工廠有聘僱非法移工，經移民官多次場勘了解工廠作息後，日前中午時分趁工廠大門開啟時突襲查察，當場查獲2名印尼籍男性非法移工，其中1名非法移工才剛吃完工廠提供的海產，還不知道發生什麼事就遭逮獲。2名非法移工連同雇主依入出國及移民法及就業服務法送辦。

移民官利用中午貨車送貨時大門會開啟，抓準貨車進入工廠的時機，跟著入內突襲查察。當移民官入內包圍現場及查察時，在場的人都愣住，完全沒料到移民官會跟著貨車進來。其中來臺逾期1年多的「阿萬」事後跟移民官說，台灣的海產真的很鮮甜，被查獲當時才剛吃完工廠提供的海產，意猶未盡洗著碗筷，完全沒注意到移民官已經進來工廠查察，現在只能配合移民署的調查及安排，等候遣返回印尼。

▲▼ 臺產海鮮美味 非法移工吃到忘我遭移民署逮獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊，於水產工廠現場訪查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，民眾千萬不要求一時方便而聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，因此呼籲國人切勿心存僥倖，否則將悔不當初。

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