越南失聯移工買重機「耍帥一波」　車牌太詭異被移民官盯上

記者黃子倩／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前執行查緝勤務，發現一名男子騎乘的重型機車車牌很怪異，疑似經過變造，不但尺寸和正常車牌不同，號碼還使用麥克筆塗鴉，經過盤查後意外發現對方是越南籍失聯移工，讓他騎重機耍帥不成，遭查獲未來還得被遣返。

▲外籍移工騎乘的重機車牌明顯經過變造，上面的號碼用麥克筆塗鴉。（圖／記者黃子倩翻攝）

專勤隊指出，當時移民官行經九如一路幹道，看到穿黑色外套背黑色包包的重機騎士，特別多看了他兩眼，沒想到近距離一看，發現他的重機車牌怪異，尺寸和正常車牌明顯不同，號碼還用麥克筆手繪塗鴉，在他停等紅綠燈時上前盤查身份，騎士當下整個人愣住，因為經查證身份，他是一名越南籍失聯移工。

根據這失聯移工阿華表示，他看台灣人騎重機奔馳很帥，為了一圓重機夢，砸不少錢透過臉書向台中的賣家購買重機，面交之後還特別買了全新的安全帽，從台中一路騎了5個小時才回到高雄，想騎去工作的工地向同事炫耀耍帥一番，沒想到心願還沒達成，先被攔下，未來得被遣返回越南，讓他十分錯愕。

▲越南籍失聯移工騎變造車牌重機上路遭攔查，移民署將車輛移置。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成呼籲，民眾不要貪圖一時方便聘僱失聯移工或未經許可的外來人口從事工作，一旦查獲將會被裁處鉅額罰鍰。

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