大婚被扒到剩內褲！下秒關進鐵籠「一桶綠漆澆頭」　39萬人看怒了

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸婚鬧再升級！河南開封一名新郎官近日在大婚當天，被朋友脫得只剩下一條黑色內褲，隨後被關在大鐵籠內，不僅慘遭蛋液襲擊，還有一桶綠色油彩從頭頂澆下，令圍觀民眾看得瞠目結舌。

▲ 新郎遇婚鬧被關鐵籠 。（圖／翻攝自秒拍）

近日一段「新郎被關鐵籠澆綠漆」的影片在網路瘋傳，畫面中可以看到，當天結婚的新郎被朋友們脫得只剩下一條內褲，隨後被兩個兄弟關進大鐵籠內。

▲ 新郎被澆綠色油彩 。（圖／翻攝自秒拍）

更扯的是，倒楣新郎官下秒被一顆顆生雞蛋「水洗」，頓時身上黃液直流，一大筐雞蛋很快被消耗光，但這還沒完，緊接著一名好友手拿一桶綠色油彩，直接從新郎頭上澆下。

▲現場留下滿地垃圾。（圖／翻攝自秒拍）

由於此次惡搞婚禮是在繁華的市區的大馬路進行，引起很多路人的駐足觀看。有目擊民眾表示，「結婚一輩子的事，錄成這樣多不好看，玩得有點過火了，幾個年輕小夥子。」最後，渾身綠油油宛如一棵聖誕樹的新郎官，一瘸一拐走回飯店，現場一片狼藉。

影片曝光後在微博掀起萬人討論、39萬人按讚，紛紛怒斥「真有病這群人」、「你找的是兄弟還是仇家？」、「這不是婚鬧 這是低俗！！」、「雖然做法太過分，但只能說物以類聚吧」、「層次越低的越喜歡玩這些」、「估計新郎平時也就是一混混」。