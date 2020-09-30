安哥拉與葡重啟經貿疫情飆　專家建議秋冬防疫要打「互助小聯盟」

▲台大公衛學院陳秀熙教授。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫說明會直播）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，全球至今已有3350萬人確診、101萬人喪命。台大公衛學院陳秀熙教授今（30）日舉辦新冠肺炎科學防疫說明會，分享等待疫苗期間，經貿往來頻繁的國家可行的防疫作為，建議比照棒球小聯盟，採取同套防疫措施，屆時只要一國疫情獲得控制，另一國的病例數也會跟著下降。

陳秀熙提到，入秋以來全全球疫情都有回升趨勢，美國整體疫情每日新增個案數較上週略增4千人，以中西部較嚴重；南美疫情雖趨緩但仍嚴峻，巴西原訂於2021年舉辦的里約狂歡節已確定延後，恢復時間將視疫苗問世而定。

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歐洲近來確診人數持續飆升，西班牙馬德里、馬德里、法國馬賽和英國中部紛紛宣布實施地方性封鎖措施，俄羅斯莫斯科也針對65歲以上高風險族群祭出社交限制措施。

在亞洲與大洋洲方面，東南亞疫情持續，印度疫情直逼第一的美國；緬甸疫情告急，當地政府加速新建隔離中心。東北亞疫情則稍微回升。中東國家第二波疫情仍在攀升，阿拉伯聯合公國、伊拉克、以色列等國每日新增個案再破該國記錄，多個國家祭出更嚴格的防疫封鎖措施。

大洋洲與非洲是全球唯二疫情緩和的地區，澳洲與紐西蘭均開始推動社交鬆綁計畫，但值得一提的是，非洲整體疫情雖趨緩，但在與鄰近國家重啟經貿往來後，部分國家疫情卻開始擴散。

陳秀熙舉安哥拉與葡萄亞為例，兩國經貿頻繁，自9月21日開啟國際航線後，幾乎每天都有固定班機互通，每週一、三、五從安哥拉飛葡萄牙，日、二、四從葡萄牙飛安哥拉，在經貿往來期間，個案相互輸出入情形日益嚴重，自新冠肺炎發生以來，已有80位以上安哥拉人在葡萄牙被確診，且在此同時兩國疫情亦皆有上升的趨勢。

陳秀熙說，從安哥拉案例可知，若未做好防疫互助措施，只要一個國家疫情未歇，另一個控制良好的國家，也可能受到影響。

他建議，防疫互惠模式可作為秋冬期間，在等待疫苗與藥物之外，另一項選擇，每個國家可針對經貿頻繁的2、3個國家推動防疫互助，就像打棒球一樣，先讓國與國形成「小聯盟」再到「區域聯盟」，最後進展到全世界的「大聯盟」，進而達到抗疫之效。