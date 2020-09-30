獨／高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光

地方中心／綜合報導

高雄市苓雅區一間高檔酒店29日凌晨遭惡煞砸店，短短3小時內就被持棍砸了2次。第一起案件發生時，警方趕抵對空鳴槍，逮捕3名現行犯，不料2小時後又有人來砸店。如今案發畫面曝光，可見10餘名黑衣人闖入店內犯案，令人怵目驚心，高雄治安似乎亮起紅燈。

警方29日凌晨3點多接獲報案，得知苓雅區自強三路上某酒店前疑似發生口角，立刻啟動快打部隊趕抵現場，但數人拒絕警方盤查，仍持球棒闖入砸店，員警不得不對空鳴2槍示警，並使用辣椒水壓制，將3名現行犯帶回所內釐清。不料事隔2小時，又有一批人到場砸店。

▲高雄苓雅酒店遭砸，其中一名嫌犯被警方壓制在地 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

畫面中可見，兩輛轎車一前一後，分別停在酒店門口，對街還有一輛車停靠。不久後，10幾名手持球棍的惡煞衝下車，對著酒店玻璃一陣猛砸，見玻璃應聲破碎，還丟了一串鞭炮，店內頓時火光四射、炮聲大作。

警方獲報後，二度趕往圍捕，但一行人早已上車逃逸。算一算，第一次店家2面大門玻璃遭砸碎，第二次外牆3面窗戶也難以倖免，但暫時不提告。目前警方已經先前逮捕的3人依違反社維法、毀損罪嫌送辦，後續將鎖定幾輛犯案車輛，積極追查惡煞身分。

▲10餘名惡煞闖入砸店。（圖／地方中心）

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