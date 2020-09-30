「酒店女大亨」控女婿疑私吞經營權　東區街頭拉布條高分貝抗議

▲酒店女大亨為抗議女婿疑似侵吞酒店經營權，晚間到東區街頭拉布條抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市一名號稱「酒店女大亨」的潘姓婦人指控，其女婿和她女兒離婚後，不但忘恩負義短給酒店營業分潤，還奪去酒店的公司經營權。潘婦為抗議女婿的行徑，29日晚間8時許找來20多人舉著抗議布條，到酒店呼喊抗議口號，轄區警方為避免雙方爆發衝突，特地派員到場警戒維持秩序。

潘婦控訴，洪姓女婿在與她女兒交往後飛黃騰達，潘婦所掌握的酒店公司經營權也逐步被洪男吃下，但洪男在結婚生子後卻逐月減少給予分潤，「從一開始每月給我60萬元，到現在每月減少到一毛都沒有！」不但如此，洪男還在2年前與潘婦女兒離婚。

潘婦自述，自己曾一手打造酒店王國，有「酒店女大亨—潘姐」的稱號，事業正蒸蒸日上時，原是基層幹部的洪男卻認識到自己的女兒，不久便平步青雲一步步踏入酒店事業的經營核心，最後甚至掌權成為酒店董事，但3間酒店月入破千萬僅給岳母60萬元，最後甚至擅自將酒店易主，讓潘婦痛心疾首決定出來控訴。

▲潘婦控訴女婿侵蝕她旗下酒店的經營權。（圖／記者游宗樺翻攝）

潘婦為抗議洪男酒店經營權的問題，特地找來20多名聲援民眾手舉抗議標語，到忠孝東路四段的酒店門口呼喊口號，警方擔心酒店人員會與其爆發衝突，派員到場警戒，所幸雙方並未發生衝突，潘婦等人在表達完訴求後便配合警方指引離場。至於酒店經營權及分潤的問題，《Ettoday》記者尚未取得洪男回應。

▲警方派員到場警戒避免衝突。（圖／記者游宗樺翻攝）