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歐陽娜娜唱《我的祖國》好興奮　王世堅：噁爛！林志玲去年婉拒

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▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）

記者黃巈禾／台北報導

大陸的「十一國慶」即將到來，歐陽娜娜將登上央視的國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》，還在央視預告片中表示「大家一起合唱，然後又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待和激動，同時也挺興奮」。對此。民進黨議員王世堅直言，「你可以不必這麼噁爛」。

王世堅29日在政論節目《新聞面對面》表示，很多藝人誤解民進黨執政的用意，絕大多數台灣人很厚道、善良，要求的只是一個認同跟一個選擇，認同哪邊，選擇哪邊，不要腳踏兩條船。

王世堅指出，多數的藝人這麼多年來在中國發展，在關鍵時刻其實不太敢表態，不會像這次歐陽娜娜這麼離譜，歐陽娜娜是從去年中國建國70年的時候就說「在這裡，我要祝我偉大的祖國繁榮昌盛」、「我是來自中國的小朋友」、「我愛我的祖國」。

王世堅提到，不打緊，歐陽娜娜受邀出席中國國慶演唱《我的祖國》，說自己既興奮又期待、內心雀躍、內心好澎湃，「你可以不必這麼噁爛」，這不是一般的春晚秋晚，這是國慶日的慶祝大會。

王世堅舉林志玲為例說道，林志玲在去年中共關鍵的70週年建國春晚，林志玲是婉拒的，國內社會要求的只有一樣，就是做出選擇，不能又要台灣的自由安樂，又要去吹捧中共，尤其在雙方對峙的時候。

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