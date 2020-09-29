遭54瓶鹽酸溶屍！「怨靈」橘紅色屍桶內探頭死盯　他們嚇得滾下山

圖文／鏡週刊

新竹縣發生一起駭人聽聞的溶屍案，林姓被害人遭凌虐致死，屍體被對折塞進橘紅色大型塑膠桶，潘姓、謝姓凶手還倒入54瓶鹽酸，企圖溶屍，卻無法得逞，只好再找另外2名男子協助棄屍，其中一名楊姓男子被找去「運屍」後，接連不斷做著同樣的惡夢，最後向新竹縣警局竹北分局六家派出所警員陳述此事。

由於警方不能無憑無據辦案，加上楊男也未看過屍體，為確保程序正當，時任新竹縣警局竹北分局六家派出所所長的黃兆灃義正詞嚴地告訴楊：「你願意負責任做筆錄，我們才能發動偵查，亡者也能沉冤昭雪，否則到時候找上門…」話還沒說完，楊男突然情緒激動地說：「你不要嚇我，死者真的已經來找過我們了！」

原來，謝男找楊與另一名張姓男子商議協助棄屍後不久，都還未開始執行，楊、張2人就不約而同做了一樣的夢，夢中2人在爬山，快到山頂時，突然看到一個橘紅色的大型塑膠桶，桶上的蓋子被頂開，接著一顆人頭從桶內探出盯著2人，嚇得他們2人從山上滾下，最後驚醒。

黃兆灃聽完楊男的陳述後，先安撫他的情緒，之後便請員警製作筆錄，自己則開始安排人手，準備喬裝成棄屍的幫手，一舉擒下溶屍大案的凶手。

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