跟百貨拚了！網購首推週年慶預購會　再祭機場免稅特規版PK

▲線上週年慶開跑，PK百貨週年慶。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰百貨週年慶，電商平台上各大品牌輪番上陣祭優惠，歷年買氣強勁的美妝保養更是此波重點，除了SK-II、Jo Malone等大牌下殺5折起，還特別推出獨家組、機場免稅特惠組、限量加大特規版等網購特惠組來PK，此外，線上也首推週年慶預購會讓消費者提早搶優惠，不用到百貨人擠人，就能一次買好買滿。

東森購物網搶攻百貨週年慶活動開跑，即日起至10/13期間，祭出買一送一、千元有找等好康，全館消費滿萬元，登記再送折價券+指定商品折價券+東森幣等價值共計千元回饋；美妝保養品牌也有百貨周慶獨家組、限量加大版等超殺開搶，多款經典明星商品挑戰通路最低價，被稱作「神仙水」的SK-II青春露，230ml公司貨特價3,699元，另有搭配全效活膚潔面乳20g+超肌能緊緻活膚霜輕盈版15g的全效加贈組，入手價5千元有找；回購率超高的Elizabeth Arden雅頓21天霜75ml，更是低到26折，特價599元，買起來囤貨最划算。

▲SK-II 青春露230ml 贈全效活膚潔面乳20g+超肌能緊緻活膚霜（輕盈版）15g，特價4,999元。（圖／翻攝自東森購物）

蝦皮購物推出「10.10品牌週年慶」，9/28～10/7開跑暖身優惠，包含全站滿千折百、0元免運、10/1起開放蝦幣全站折抵，更首度舉行百貨熱銷商品預購會，活動期間天天精選百貨專櫃熱銷品，透過蝦幣預購，可獲得商品購買資格，再送滿千折百回饋券可於10/8 00:00～12:00全站使用，像是SKII青春露330ml原價7,980元，用49.99蝦幣預購後，於10/8當日用4,999元購入可再折100元；Jo Malone香水原價2,100元，用13.49蝦幣即可預購，於10/8當日用1,349元購入再折100元，滿千折百後等於用6折價格就能輕鬆入手。此外，也攜手今生金飾，將市值超過36萬元的1克拉鉑金項鍊做為抽獎贈禮，PK各百貨的週年慶滿額禮。

▲雅詩蘭黛神級精華小棕瓶必收發燒組，原價7,466元、5.3折特價3,950元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心「百貨週年慶」首波活動主打美妝保養、精品、內睡衣等祭出優惠，品牌獨家下殺3折起，美妝保養國際品牌如伊麗莎白雅頓、雅詩蘭黛、BOBBI BROWN、品木宣言、倩碧等，也輪番推出網購特惠組，尤其受疫情影響消費者減少出國，特別推出機場特規加大容量版及免稅特惠美妝保養組，如Kiehl’s契爾氏的激光極淨白淡斑精華100ml免稅店加大版特價只要3,699元；此外，也同步祭出超夯精品精省價，例如GUCCI Ophidia GG 紅綠織紋皮革飾邊手提肩背包，原價40,999元，搭配平台活動入手，最高現賺7,959元。巴黎頂級芳療品牌「DARPHIN」全新獨家進駐開設官方旗艦店，並於即日起至10/25主打開幕慶活動，迷你芳療組獨家下殺54折僅990元，買再送明星商品小粉紅瓶與花梨木卸妝膏。