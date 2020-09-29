甩經紀約代言去「賣別家的」　陳致遠夫婦要賠娛樂公司200萬

▲陳致遠夫妻與鴻凱娛樂簽約期間，在外私接工作挨告，北院29日判2人各賠100萬。（圖／翻攝自「陳致遠&林秀琴的樂fun人生。。。」臉書）

記者羅志華／台北報導

鴻凱娛樂控訴，藝人陳致遠、林秀琴夫妻，於2018年12月合約存續期間，在外私接工作，又於2020年4月間，推掉公司接下的水餃代言，反去幫另一家水餃宣傳，又於5月來函片面終止合約，依2人違約提告求償200萬，北院29日判陳致遠、林秀琴應各賠鴻凱娛樂100萬。

鴻凱娛樂表示，公司於2018年6月，取得陳致遠、林秀琴夫妻的獨家經紀約，但2人卻常不配合安排的工作，有時答應節目錄影，卻遲遲不給資料，又或是訊息不讀、電話不接，在節目錄影時遲到。

鴻凱指出，陳致遠夫妻不但在4月時，不甩公司安排的水餃代言、跑去宣傳別家的，還直接在臉書粉專開直播賣東西，更大剌剌的公開信箱，開放接洽工作，甚至在5月時，直接單方面要求終止合約，認2人違約求償200萬元。

由於本案審理期間，陳致遠夫妻從未出席、也沒找律師，北院依鴻凱娛樂提出的證據，判2人應各賠經紀公司100萬。

鴻凱娛樂委任律師日前出庭受訪，表示公司在2019年底，就陸續收到多筆陳致遠夫婦因欠債，遭法院執行的文件，即使本件勝訴，也很可能拿不到錢，就是先「欠著」。

修圖修到厭世！這款CP值很可以