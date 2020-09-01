陳致遠、林秀琴私接工作…經紀公司求償200萬　律：判賠也拿不到

▲陳致遠夫婦因私接工作，遭鴻凱娛樂解約並求償200萬。（圖／翻攝自「陳致遠＆林秀琴的樂fun人生。。。」臉書）

記者羅志華／台北報導

藝人陳致遠、林秀琴夫妻，與鴻凱娛樂簽下經紀約，卻爆出在外私接工作，遭求償200萬，北院1日開庭，陳致遠夫婦並未到場也沒請律師，鴻凱委任律師劉韋廷請求一造辯論（依提告方求償來判），法官同意，本案將於9月29日宣判。

律師劉韋廷受訪表示，陳致遠夫婦名下沒有財產，這次就算勝訴也只是讓他們先「欠著」，且先前鴻凱就曾收到法院通知，要扣押夫婦倆的收入去還債，等於債主是向陳致遠夫婦討債討到經紀公司來。

劉韋廷表示，先前夫婦倆僅表示狀況不好，就寄信來片面要求解約，被抓包私接工作也不否認，公司決定發出聲明澄清。

鴻凱娛樂聲明全文如下：

自鴻凱娛樂與林秀琴、陳致遠簽約以來，鴻凱娛樂不遺餘力建立，起二人良好演藝形象，盡心盡責為其二人接洽、安排諸多活動工作。

惟近日竟發現林秀琴、陳致遠二人逕自私下接洽、從事演藝活動，完全無視雙方合約約定所應承擔之法律責任與義務，更漠視鴻凱娛樂長，以來之支持與陪伴，該等行為已嚴重損害鴻凱娛樂之合法權益，實令本公司深感遺憾，為捍衛鴻凱娛樂合法之權利，在不得已之情況下 特鄭重澄清如下，以正視聽：



一、 林秀琴、陳致遠二人於合約存續期間，未經本公司同意即擅自在外私下與相關品牌及商業機構合作，從事演出、表演及代言等活動，已嚴重違反雙方間之經紀合約。

二、 此外，林秀琴、陳致遠二人終止經紀合約，已經違反經紀合約之約定，對於林秀琴、陳致遠二人之違約行為，本公司絕不寬貸。

三、 為避免社會大眾對於本件事情有所誤會或混淆，並維護演藝娛 樂界之合理運作，本公司必依法主張權益，後續將正式對林秀琴、陳致遠二人相關違約行為提告求償，以維護本公司之權益。

聲明人：鴻凱娛樂有限公司 2020年5月20日

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