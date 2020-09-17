郭台銘妻贊助！空手道金牌正妹終止合約…經紀公司挨告批過河拆橋

記者羅志華／台北報導

號稱「空手道小清新」的亞運金牌選手文姿云，於5月份發函向經紀公司終止合約，並依積欠代言費、冒名代言侵權，向經紀公司求償60萬餘元；北院17日開庭，經紀公司負責人張詩宏表示，好不容易捧紅文姿云，卻被她以「價值觀不同」片面終止合約，痛批「紅了就想全拿」根本是過河拆橋，本案將於10月27日續審。

▲文姿云於2018年亞運拿下空手道金牌，今年因與經紀公司終止合約爆出糾紛（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

文姿云委任律師表示，委任關係只要當任一方不信任，就可以任意終止，而在文姿云發函終止合約後，經紀公司卻還打到其他廠商那，企圖破壞文姿云的合作關係，宛如「恐怖情人」，而文姿云之所以能闖出名堂，靠的是她自己努力拿到金牌，這也是運動選手的價值。

張詩宏相當不以為然，稱雙方於2015年簽約時，文姿云根本還沒甚麼名氣，是他憑多方關係，從一個一個廣告曝光，慢慢把文姿云扶植起來，尤其2018年因戴資穎亞運摘金，麥當勞推出買一送一活動，他把握機會將文姿云一同推上去宣傳，獲得廣大成功，之後更與郭台銘妻子接洽取得贊助金，後續得到的代言及贊助破千萬元。

▲經紀公司負責人張詩宏表示，當初用心捧紅文姿云，不料對方「紅了就想全拿」，痛批是過河拆橋 。（圖／記者羅志華攝）

張詩宏表示，因文姿云片面終止，至2022年底合約到期前的各項代言都受到影響，除非文姿云願依照合約，給付剩餘代言的40%酬勞，或是賠償200萬元，他們才願意和解，同意終止。

文姿云委任律師於庭外受訪，表示經紀公司身為被告，卻反過來求償，他們目前沒打算談和解，而合約內也沒載明提前終止的賠償條款，將與文姿云討論是否要發聲明反擊。

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