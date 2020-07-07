F級甜美主播提前離職　遭電視台求償5倍薪違約金...她庭上出招了

▲擁有F奶傲人身材的民視前主播陳尹柔，因提前離職，遭電視台求償違約金，目前任職人力銀行公關（圖／翻攝陳尹柔臉書）

記者羅志華／台北報導

臉蛋甜美、擁有F罩杯傲人身材的民視前主播陳尹柔，於2016年間當記者短短2個月就被提拔至主播台，卻因不適應工作環境、不願簽「新聞從業人員競商條款」，被拔掉主播，幾個月後離職。民視認為，陳尹柔違反雙方《最低服務年限契約》，提告求償5倍薪水違約金21萬5千元；民視一審敗訴上訴，北院7月7日開庭，民視快新聞中心副理、新聞部導播證稱，陳女確實有受主播培訓。

在民視有23年資歷的李姓副理表示，副總會挑選特別有潛力的記者，接受主播培訓，她當時雖擔任主管、未親自授課，但因陳女表現優秀，對她印象很深，而每次主播培訓試鏡，都需要特別調度工作人員來支援，且陳女接受的是「台語主播培訓」，剛開始上播時，還須有台語老師從旁監督。

簡姓導播表示，他協助培訓的主播有2、30位，陳女於2016年5月間剛開始受訓時，能力還不足勝任台語主播一職，他在過程中指導陳女看鏡頭的眼神、肢體語言、語調等，印象中培訓陳女約1個月、至少上了10堂課，時間大都在上班日的晚間7點半到8點半。

陳尹柔表示，她自2016年5月中受訓到7月初上播，實際只接受4、5次訓練，且當時一起受訓的李姓記者，沒有簽約一樣上去播報，之後也離職了，而受訓的7點半到8點半時段，已是記者的下班時間，另外，她也曾利用休假到公司接受培訓，想請法院調查民視裡面，有多少主播沒簽約（最低服務年限）也一樣上去播的，她也能提供名單。

陳女庭外接受訪問，表示目前任職於人力銀行公關，當時因不適應民視的工作環境，又不願配合公司多簽一條約，才會選擇離職。

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