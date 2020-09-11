新港奉天宮董監事會改選　何達煌4度蟬聯董事長：持續為媽祖付出

▲財團法人嘉義縣新港奉天宮第12屆董事長、副董事長、常務董事及常務監事，於昨日上午順利選出，董事長何達煌（左）連任成功。（圖／嘉義新港奉天宮提供）

地方中心／嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮為全國知名媽祖廟之一，也是台中大甲鎮瀾宮大甲媽每年南下進香聯誼廟宇。奉天宮董監事會改選是地方盛事，也是全國媽祖信眾矚目焦點，昨(10)日改選，董事長何達煌蟬聯12屆董事長。

財團法人嘉義縣新港奉天宮第12屆董事長、副董事長、常務董事及常務監事，於昨日上午順利選出，董事長何達煌連任成功，副董事長由林秀琴連任(嘉義縣議員)，常務監事由洪鴻然連任(新港鄉民代表會主席)。

第12屆登記參選董事候選人共18人，產生15位董事，登記參選監事候選人共10人，產生6位監事，登記參選信徒代表 （含轎班會）候選人共87人，產生85位信徒代表，奉天宮擁有選舉權信徒總共8574人，實際投票人數6262人，投票率73%。

▲財團法人嘉義縣新港奉天宮第12屆董事長、副董事長、常務董事及常務監事，於昨日上午順利選出，副董事長由林秀琴連任(嘉義縣議員)。（圖／嘉義新港奉天宮提供）

新港奉天宮董事長何達煌表示，「未來四年，用認真的心打拼，持續為新港媽祖付出」。

新港奉天宮董事長何達煌連續四屆順利連任 (第9屆、第10屆、第11屆、第12屆)，董事長何達煌2001年進入奉天宮董事會至今（第8屆擔任常務董事一職），奉行新港媽祖聖慈母德的精神，一份使命感，17年來努力，帶著新港媽祖出國訪美、登玉山、徒步環臺、泳渡日月潭、百年大醮及腳踏車環臺 (台灣本島、澎湖、金門、馬祖)及奉天宮志續修出版等。

財團法人嘉義新港奉天宮第12屆董事、監事名單：依得票數排列第一選區董事：何達煌、盧明森、葉國榮、李宗祐、鄭新民、郭正欽、林永宏、黃烟樹、李進興、林錦豐、洪茂睿、邱聰德、陳炳村；第一選區監事：洪鴻然、林榮霏、周居正、戴榮松、黃友泉；第二選區董事：張世立、林秀琴；第二選區監事洪稚彥。

▲財團法人嘉義縣新港奉天宮第12屆董事長、副董事長、常務董事及常務監事，於昨日上午順利選出，常務監事由洪鴻然連任(新港鄉民代表會主席)。（圖／嘉義新港奉天宮提供）





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