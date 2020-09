長女扯髮制止！年輕媽持鋸齒刀繼續插　小妹幾成斷頭屍

▲狠心殺女的27歲年輕媽媽被法院拒絕交保。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者張寧倢/綜合報導

美國芝加哥一名27歲的年輕媽媽26日用一把鋸齒刀將自己的5歲小女兒割喉殺害,遭檢方以一級謀殺罪起訴,不得交保。警方表示,8歲大的姊姊親眼目睹妹妹被母親以刀刺進脖子,趕緊衝進臥室用力扯著母親的頭髮,希望能救下自己的小妹,但小女兒送醫後仍不治身亡,全案目前還在調查中。

據《每日郵報》報導,檢方在28日保釋聽證會上向法庭報告,事發當天早上8歲的小女孩被母親奧斯汀(Simone Austin)要求離開房間,卻從房門把手上的一個小洞上目睹,母親從枕頭下拿出預藏的鋸齒刀割開了5歲的妹妹艾靈頓(Serenity Arrington)的喉嚨,接著不斷地重複刺穿艾靈頓的脖子。

