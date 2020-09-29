印度首度針對中國部署「無畏」巡弋導彈　可攻擊西藏

▲印度自主研發的「無畏」巡弋導彈，射程可達1000公里，有能力對目標發動匿蹤攻擊。(圖／印度軍方檔案照片)

國際中心／綜合報報

《今日印度》報導，印度國產的「無畏」(Nirbhay)遠程亞音速巡弋導彈，最近首度在中印邊境實控線上部署，「彈」指中國。 報導稱，該型導彈射程可達1000公里，有能力對目標發動匿蹤攻擊。這意味著該導彈能在距離地面100到4000公尺之間飛行，並在接敵前鎖定目標。

報導指出，「無畏」巡航導彈由印度國防研究與發展組織(DRDO)研發，之前已經進行了7年的試驗，這次是它首度部署。消息人士透露，目前新導彈的部署數量有限，但這種導彈很可能在稍後獲得全面的作戰許可。

報導稱，「無畏」全天候巡弋導彈的射程可達1000公里，這意味著它有能力打擊西藏的目標。根據印度獲得的衛星資料，中國在西藏靠近中印邊境的新地點，增加了防空導彈的部署數量。

文章稱，除了部署全新的「無畏」導彈外，印度地面部隊更配備了能夠在嚴冬作戰的坦克和戰鬥車輛。卡卡普爾(Arvind Kapoor)少將告訴《今日印度》說，印方軍隊已經做好應對惡劣氣候的後勤準備，配備了特殊的冬衣和其他設施，例如燃料、備件和裝配件。