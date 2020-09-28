越南生產大陸香菇標國產！消保處公布29件市售乾香菇違規裁處在案

▲國產香菇外觀特性為菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

消保處去年11月起至今年1月止，會同農委會、衛福部食品藥物管理署、財政部關務署及全國22個直轄市、縣（市）政府相關單位，依據「市售乾香菇原產地標示查核」計畫辦理查核，消保處今（28日）表示，歷經追蹤、鑑定等多項問題確認，才將結果一次公布，全部違規29件都已裁處在案。

消保處說明，本次乾香菇散裝標示符合性查核，共計查了306家業者，抽查701件乾香菇，其中散裝標示合格件數計699件，未標示原產地違規件數計2件。另抽查54件疑似違法輸入大陸香菇送農委會「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定，共發現45件香菇之性狀與大陸樣本相符；惟其中可能是在越南、日本或韓國種植的大陸香菇，故對於鑑定發現性狀為大陸香菇，如標示原產地為外國者，尚須由關務機關進一步查證原產地，以確定是否有違法輸入之情形。

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消保處指出，上開45件大陸性狀香菇分別經衛生機關及關務機關查證後，合格件數計21件（46.67％）；違規件數計24件（53.33％），占全部查核件數（701件）之3.42％。對於違規態樣，消保處表示， 原產地標示不實者16件，依食安法可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。未標示原產地者1件，可處3萬元以上300萬元以下。 無法提供來源證明者有7件，可處3萬元以上300萬元以下；及依海關緝私條例可處9萬元以下並沒入貨物。

▲消保處呼籲消費者購買散裝香菇時，應特別注意業者有無明確標示原產地。（圖／農糧署提供）



消保處提到，這次查核結果並未查獲大陸生產的香菇以「走私」或「洗產地」方式輸入台灣，而是自國外合法進口（原產地與進口報單一致），但有標示不實之情形（如將越南生產的大陸香菇標示為國產香菇）。經過本次連續3個月專案查核，對於以假亂真、魚目混珠之不肖業者已產生一定之嚇阻作用。

消保處呼籲消費者購買散裝香菇時，應特別注意業者有無明確標示原產地，避免買到來源不明之香菇。至於國產香菇外觀特性為菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀，菌褶色澤淺黃，香氣濃郁；而大陸香菇外觀特性為菇傘表面呈淺褐色、褐色或深褐色，菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色，菇腳均有修剪，所留菇腳很短，菇體香氣淡或有異味。