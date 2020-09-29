「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣台灣　網朝聖洗版

▲喬瑟夫高登李維分享台北橋機車瀑布。（圖／翻攝自臉書）



記者黃可昀／綜合報導

美國好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）8月在臉書分享2016桃園燈會的照片，並說明自己正在尋找台灣的特色照片，暖心舉動讓台灣登上「國際娛樂版面」。今天（29日）他再度PO出台北橋機車瀑布的經典照，1小時就吸引超過8000人朝聖按讚。

喬瑟夫高登李維曾演出電影《全面啟動》、《戀夏500日》，在娛樂界具有超高知名度，8月24日在個人臉書分享了桃園燈會的照片，「為了hitRECord的新計畫，只要你們相簿中有酷炫的照片，無論是在何處所拍攝，都歡迎放進我的網站和大家一起分享！」這張2016桃園燈會的照片10小時內累積2.4萬個讚，也釣出台灣各縣市首長紛紛留言曬照。

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▲喬瑟夫高登李維在臉書徵台灣美照。（圖／翻攝自臉書、IG／Joseph Gordon-Levitt）



他今天再度PO出台灣照片，並創立了名為「台灣面孔」的全新計畫，邀請大家紀錄下台灣的美麗樣貌，上傳到網站讓更多人看見，像是這張台北橋機車瀑布的經典照就極具特色，屏東縣縣長潘孟安還親自留言回應，「謝謝 Joseph Gordon-Levitt 讓全世界看見台灣的美！」

喬瑟夫高登李維本月11日也在臉書PO出一段名為「Lost In Taiwan」的短片，內容出現許多台灣小吃、夜市、廟宇等代表性畫面，還穿插了彩虹旗、遊行片段，完整展現了台灣的多元文化與民主精神，僅用了2分31秒就把台灣之美端上國際版面。