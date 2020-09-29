何時決定選北市長？　蔣萬安公布「時間點」：先把眼前角色扮演好

▲蔣萬安接受電台專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

針對國內進口萊豬議題，國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中在衛環委員會的備質詢，被外界視為2022台北市長大選的前哨戰。對此，蔣萬安29日受訪時談到何時會決定參選，他語帶保留表示，兩年後會發生什麼事還不知道，但會做好目前扮演的角色。

2022北市長大選提前開打，不少媒體民調指出在藍綠對決方面，若由蔣萬安對上陳時中的，蔣萬安支持率都略勝陳時中。對此，蔣萬安在《POP撞新聞》表示，不管在哪個崗位上都全力以赴把事情做好，若能藉由這樣的話題獲得外界關注，希望外界都可以注意不管是食安、勞公等議題。

蔣萬安也提到，之前跟跟陳時中都在衛環委員會都有接觸，認為他是非常能溝通的部長，在議題審查的部分都跟衛福部溝通的很好，因為大家在立院在野黨監督行政部門天經地義，他也有必要把政策說明清楚。



至於何時將決定參選北市長？蔣萬安語帶保留表示，「兩年後...會發生什麼事，還有一段很長的時間，眼前該把什麼事情做好，就把這個角色扮演好。」

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