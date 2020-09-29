「天才少女」泳將自由式破亞洲紀錄遭淘汰　委屈曝：3千跑太慢

記者黃翊婷／綜合報導

有「天才少女」之稱的大陸新生代泳將王簡嘉禾，日前參加在青島舉辦的全國游泳錦標賽，雖然在女子1500米自由式項目以15分45秒59刷新亞洲紀錄，卻還是無法晉級決賽，只因為她的陸上體能測驗成績不夠理想，「我的體能成績只有29分（滿分50分），肯定進不去決賽，我3000米跑得不快。」

▲王簡嘉禾。（圖／視覺中國，下同）

根據《新華社》報導，18歲的王簡嘉禾在女子1500米自由式項目創下新紀錄，取得15分45秒59的佳績，她事後接受媒體採訪時坦言，沒有想到能夠打破紀錄，因為體能測驗排名不高，肯定無法參加決賽，只能在預賽中拚一個好成績，沒想到直接刷新紀錄。

王簡嘉禾表示，在滿分50分的體能測驗她只拿到29分，因為3000米跑得不夠快，「體能我們也不是不重視，但體能不能起到決定性的作用，這次比賽以體能決定誰能進入前八強，我還是覺得稍微欠缺一點。」

▲王簡嘉禾被封為是游泳界的「天才少女」。

「我們是水上項目，陸上項目不是很擅長，就像跑步運動員不可能在水裡游得特別快，同樣道理，游泳運動員也不可能在陸上所有項目都特別好。」王簡嘉禾雖然感到有些委屈，但既然無法改變決賽遭淘汰的命運，乾脆改對自己設定新目標，「體重盡量維持，還要再瘦一點，水上和體能也要繼續加強，會再和教練進一步商量。」

據了解，王簡嘉禾之所以會被譽為是「天才少女」，是因為16歲參加比賽時，算錯圈數多游50公尺，卻還是照樣以8分4秒35的佳績奪下女子800米自由式冠軍，同時也打破西班牙選手貝爾蒙特在2013年創下的紀錄，潛力相當驚人。

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