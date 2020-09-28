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她忘記繳卡費　欠1000元11年後才想起...巨額欠款曝光

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▲▼唐姓女子聲稱，當時申辦不知道是信用卡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲唐姓女子聲稱，當時申辦不知道是信用卡。（圖／翻攝自看看新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸一名唐姓女子多年前曾申辦一張信用卡，但已經很久沒有拿出來使用，沒想到在今年7月突然收到天價帳單，金額高達32154元人民幣（約台幣13.7萬元），才想起當時最後一次領錢透支了200元，如今利息滾利息的結果，讓她感到相當不知所措。

根據《看看新聞》報導，唐姓女子2008年與丈夫前往北京工作，當時丈夫在駕訓班裡面學開車時，申辦了一張信用卡用以繳納交通罰則，其後只要工資入帳就會存進信用卡裡，有需要時再領錢出來。直到2009年後，兩人決定回到重慶生活，打算將信用卡裡的存款全部領出來，並多領了200元，卻沒有發現到異常。

回到重慶之後，兩人更換了電話號碼展開一段新生活，10多年過去了，兩人從未到該家銀行的重慶分行辦理過業務，直到丈夫在今年七月到該銀行申辦一張簽帳金融卡後，過沒幾天就收到一張帳款催繳單，打開一看才發現欠款32154元人民幣。

兩人急忙回到銀行申請明細，想起來是多年前的申辦的那張卡，違約金加上利息積累下來才會有這個驚人的欠款。唐女士表示，當時不知道這是一張信用卡，以為只是一般的儲蓄卡。

據報導，雖然夫妻倆已經有通過客服反應，仍未收到銀行的回覆。律師建議，如果與銀行協商不成，可以透過提起訴訟的方式要求減免，申辦時也要釐清自己申辦的到底是屬於何種類卡片，不慎透支也要記得按時還款，才不會破壞自己的信用。

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