　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼白博士除菌消臭噴霧廣編。（圖／記者湯興漢攝）

▲中秋烤肉最惱人的臭味問題就交給「白博士除菌消臭噴霧」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的中秋「夯肉」Party又來啦！各種豪華BBQ拼盤、海陸饗宴花招盡出，連嫦娥都會被這誘人香氣吸引下凡流口水。但一烤完肉，汗水混合煙味、肉味，從頭到腳、甚至是髮根都是滿滿的臭味，如同「餘味繞體，三日不消」，成為中秋烤肉歡樂之外最惱人的問題。

惱人的烤肉惡臭之所以頑固難除，是因為臭味完全深入衣服纖維，有時候烤肉趴太累沒有當天洗衣服，臭味更會瀰漫家中，讓鼻子受苦受難！但一般人對於「除臭」容易有種錯誤觀念，就是想立即噴灑大量香味的芳香劑掩蓋臭味，但千萬不能這樣做！因為如果沒有先真正「消除」臭味，反而會讓氣味一層一層混合、堆疊，最後變成更五味雜陳的難聞噁心臭味。這時不妨試試最新上市的神級消臭噴霧，它能先徹底消除臭味、再達99.9%除菌率、清新高雅的香氣讓你只想說相見恨晚！它就是「白博士除菌消臭噴霧」。

▲▼白博士除菌消臭噴霧廣編。（圖／記者湯興漢攝）

▲白博士除菌消臭噴霧採用食用酒精，跟肌膚接觸到也不會刺激。

白博士除菌消臭噴霧主打「全方位清新消臭」，含有植物天然成分能夠有效瓦解臭味，達到99.9%除菌率，並留下鼠尾草與海鹽的優雅清新香調！非掩蓋臭味的特性，能使異味徹底消除並散發怡人的淡雅香氣，簡單一噴瞬間清新，抗菌效果更可長達24小時以上，除菌、消臭、芬香一瓶三效！就算你的烤肉趴從中午嗨到晚上，也不用擔心異味跟著你整天！而且，白博士除菌消臭噴霧採用食用酒精而非工業酒精，即使用於孩童的衣物一起噴香香也不擔心喔。

除了中秋烤肉必備，讓烤肉味通通Out以外，白博士除菌消臭噴霧在各種場合也都派得上用場，像是下過雨泡水的臭鞋子、車廂悶久的安全帽、常穿卻少清洗的圍巾、牛仔褲、大衣等等，不管是寢具、衣物、織物、包包、鞋子及沙發家具等，都能在不染色、不傷材質狀況下安心除菌消臭。

不僅衣物與日用品適用，白博士除菌消臭噴霧也能徹底解決居家空間所有的異味困擾，無論是浴室、臥室、廚房、廁所跟客廳，各式難聞的異味、油煙味、濕悶味、寵物味或菸味，只要隨手噴幾下就立即還你高雅清香的生活空間！甚至懶得經常換洗的床單棉被、布沙發、椅墊靠背、毛小孩的窩，或是雨季時室內的那股霉臭味，只要趕緊噴一噴，即刻解除各種異味警報！

▼居家環境、衣物除臭也可以交給白博士除菌消臭噴霧。

▲▼白博士除菌消臭噴霧廣編。（圖／記者湯興漢攝）

現在這樣的「居家萬用消臭神器」-白博士除菌消臭噴霧在全聯、家樂福、愛買及大買家等各大連鎖通路都熱賣中！若是不想出門，也可立即前往PChome24h、momo購物網，輕鬆兩三下就送達家中，讓今年中秋最討厭的臭味與居家異味的各種煩惱都不會再困擾你囉～

►►MOMO購買點此

►►PCHOME購買點此

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳國庫方法曝
台中mini逆向暴衝影片曝！女撞爛10車喊冤：機車自己來撞我
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

中秋連假喝爆！麥當勞黑咖啡只要10元、PAUL咖啡、茶飲全買1送1

喝爆！星巴克每週買1送1、小7買3送3　10月咖啡日優惠懶人包

女生一晚要幾次？網紅街訪遇「一夜八次郎」：靠這「神物」就能很多次

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%　金流服務費也從0→1％

SOU・SOU口罩30日開搶！還有兒童蒂芬妮綠　本週口罩特殊色開賣盤點

跟百貨拚了！網購首推週年慶預購會　再祭機場免稅特規版PK

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

一生一次的幸福服務！艾葳精品婚紗為新人創造永恆回憶

中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

中秋連假喝爆！麥當勞黑咖啡只要10元、PAUL咖啡、茶飲全買1送1

喝爆！星巴克每週買1送1、小7買3送3　10月咖啡日優惠懶人包

女生一晚要幾次？網紅街訪遇「一夜八次郎」：靠這「神物」就能很多次

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%　金流服務費也從0→1％

SOU・SOU口罩30日開搶！還有兒童蒂芬妮綠　本週口罩特殊色開賣盤點

跟百貨拚了！網購首推週年慶預購會　再祭機場免稅特規版PK

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

單身狗別顧著烤肉！命理師：中秋求姻緣最靈驗...5大禁忌別犯

天涼也能玩戶外！秋季機能新品特搜　摩曼頓推實用滿額禮

替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

蔡桃貴衛生紙丟馬桶…二伯垮臉訓話！　「2歲兒回一句話」她差點笑出來

鑽戒怎麼買？細節揭秘給你滿滿挑選靈感　楊祐寧太太、林依晨都愛這款式

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

高雄暴力案件連發！治安亮紅燈...藍營市議員：百姓如何心安

消費熱門新聞

邱沁宜美麗秘密！媽媽牌能量湯加養顏秘方

咖啡控喝起來！10月優惠懶人包

幸運兒是你嗎？全家花90元中千萬

4大超商中秋連假優惠懶人包！

中秋連假「咖啡買1送1」優惠懶人包

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

SOU・SOU口罩！口罩特殊色盤點

全家開「Line群組」團購了！還可以線上付錢、集點

台北101宣布跨年煙火照常舉辦

網紅街訪遇爆乳女神傳秘技

京都印花口罩免排隊！小7會員9/30開賣

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

加糖漢堡挨轟消費台南人！漢堡王緊急喊卡

更多熱門

相關新聞

台南和順廠協會向防疫英雄致敬

台南和順廠協會向防疫英雄致敬

台南市和順工業區廠商協進會，支持麻豆三家小農購買5千斤文旦，中秋節前捐贈1200斤文旦予衛福部防疫中心，向防疫英雄致敬表達謝意，另外分贈市警三分局安順派出所、和順派出所、三分局交通隊處理小組、安和消防隊及台電公司安南所，敬祝辛苦為和順工業區治安、防火、用電的付出。

中醫師傳授中藥茶飲消化解膩

中醫師傳授中藥茶飲消化解膩

郭信良議長首次獻聲唱Rap

郭信良議長首次獻聲唱Rap

昆山「媽祖杯」花燈設計賽 台青《西遊記》奪大學個人組銀獎

昆山「媽祖杯」花燈設計賽 台青《西遊記》奪大學個人組銀獎

昆山中秋燈會亮燈 結盟長三角文旅市場力推「夜經濟」消費

昆山中秋燈會亮燈 結盟長三角文旅市場力推「夜經濟」消費

關鍵字：

白博士白博士除菌消臭噴霧中秋烤肉中秋

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面