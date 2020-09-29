中秋烤肉不怕臭氣纏身！「神級消臭噴霧」讓你用過就想在家囤貨！

▲中秋烤肉最惱人的臭味問題就交給「白博士除菌消臭噴霧」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的中秋「夯肉」Party又來啦！各種豪華BBQ拼盤、海陸饗宴花招盡出，連嫦娥都會被這誘人香氣吸引下凡流口水。但一烤完肉，汗水混合煙味、肉味，從頭到腳、甚至是髮根都是滿滿的臭味，如同「餘味繞體，三日不消」，成為中秋烤肉歡樂之外最惱人的問題。

惱人的烤肉惡臭之所以頑固難除，是因為臭味完全深入衣服纖維，有時候烤肉趴太累沒有當天洗衣服，臭味更會瀰漫家中，讓鼻子受苦受難！但一般人對於「除臭」容易有種錯誤觀念，就是想立即噴灑大量香味的芳香劑掩蓋臭味，但千萬不能這樣做！因為如果沒有先真正「消除」臭味，反而會讓氣味一層一層混合、堆疊，最後變成更五味雜陳的難聞噁心臭味。這時不妨試試最新上市的神級消臭噴霧，它能先徹底消除臭味、再達99.9%除菌率、清新高雅的香氣讓你只想說相見恨晚！它就是「白博士除菌消臭噴霧」。

▲白博士除菌消臭噴霧採用食用酒精，跟肌膚接觸到也不會刺激。



白博士除菌消臭噴霧主打「全方位清新消臭」，含有植物天然成分能夠有效瓦解臭味，達到99.9%除菌率，並留下鼠尾草與海鹽的優雅清新香調！非掩蓋臭味的特性，能使異味徹底消除並散發怡人的淡雅香氣，簡單一噴瞬間清新，抗菌效果更可長達24小時以上，除菌、消臭、芬香一瓶三效！就算你的烤肉趴從中午嗨到晚上，也不用擔心異味跟著你整天！而且，白博士除菌消臭噴霧採用食用酒精而非工業酒精，即使用於孩童的衣物一起噴香香也不擔心喔。

除了中秋烤肉必備，讓烤肉味通通Out以外，白博士除菌消臭噴霧在各種場合也都派得上用場，像是下過雨泡水的臭鞋子、車廂悶久的安全帽、常穿卻少清洗的圍巾、牛仔褲、大衣等等，不管是寢具、衣物、織物、包包、鞋子及沙發家具等，都能在不染色、不傷材質狀況下安心除菌消臭。

不僅衣物與日用品適用，白博士除菌消臭噴霧也能徹底解決居家空間所有的異味困擾，無論是浴室、臥室、廚房、廁所跟客廳，各式難聞的異味、油煙味、濕悶味、寵物味或菸味，只要隨手噴幾下就立即還你高雅清香的生活空間！甚至懶得經常換洗的床單棉被、布沙發、椅墊靠背、毛小孩的窩，或是雨季時室內的那股霉臭味，只要趕緊噴一噴，即刻解除各種異味警報！

▼居家環境、衣物除臭也可以交給白博士除菌消臭噴霧。





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