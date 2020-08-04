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資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機

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資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事第三屆加速器種子計畫開學日活動聚集天使投資人、創投、企業代表、加速器業師，以及加速器學長姐，向食農新創團隊分享成功經驗。圖由左至右分別為：「500 Startups」台灣區負責人王俞又、「福德健康」財務長宋俊明、「頂新和德基金」監察人簡倍祥博士、「瓜瓜園」副董事長陳金柱、「壽米屋」總經理陳肇浩，以及「明谷農業生技」執行長魏志豪。

圖、文／好食好事基金會提供

今年的新冠肺炎疫情給許多食農新創事業考驗。國內唯一扶植食農新創的「好食好事加速器種子計畫」日前由眾多新創團隊選出10個入選團隊，並在近日舉辦盛大開學日，邀集常駐海外的天使投資人、創投與業師與入選團隊進行初步分享。好食好事基金會指出，這些團隊本月起將接受為期4個月的免費加速輔導課程與專屬業師輔導，優秀團隊將有機會獲本屆新增的「種子基金」投資。

頂新和德基金捐助人代表魏應充成長於農村，對農民困境有所感，2017年由基金捐助成立好食好事基金會，扶植國內飲食與農業新創事業，推動台灣食農產業升級。基金會前年11月起啟動國內唯一的「食農加速器」，導入近40位由國內產業菁英與專業經理人組成的業師群，前2屆已成功輔導15個新創團隊轉型與進化，創造6000萬元業績成長，團隊估值高達12.6億餘元。

請繼續往下閱讀...

層層把關，嚴選加速團隊，進入好食好事加速器享有為四個月的課程、業師及軟硬體服務資源

好食好事加速器融合國際與在地食農投資人、產業專家的資源，提供食農新創團隊「市場經營」、「資金」、「品牌」、「人脈」4大養分，今年第3屆計畫雖然處於新冠肺炎疫情期間，還是吸引許多食農創業者報名。好食好事基金會歐陽思菊執行長表示，如同農作物需要陽光、空氣、土壤、水4大元素，成功新創也需要品牌、資金、經營、人脈4大養分；她說，今年好食好事提供課程、業師群、種子基金、場地等資源，期許10支入選的新創團隊把握免費資源，努力學習取經。

台灣食農如何起飛？專家提食農創新解方

7月31日的加速器計畫開學典禮中，好食好事基金會舉辦「食農創新轉型交流論壇」邀請到天使投資人、創投、企業、加速器業師、加速器校友進行觀點分享。福德健康宋俊明財務長在會中提到，台灣食農新創要做的不是傳統農業，而是創新模式的農業。而受邀企業貴賓瓜瓜園、壽米屋則傳授自身成功經驗，以專精作物一條龍、多樣性產品等方式，建立「規模化」及「品牌」，進而成功轉型走向國際；此外，在經營上更建置數位優化、科技設備，讓更多年輕人投入農業生產，吸引人才。

瓜瓜園陳金柱副董事長勉勵10支團隊「走出去就有機會」，勇敢對外尋求資金及業務機會；「500 Startups」台灣區王俞又負責人提醒所有團隊，不要一直坐在電腦前依賴網路資訊，食農是接地氣的產業，應思考如何直接接觸到真正使用者，了解喜好，改善自身產品。明谷農業生技魏志豪執行長則認為募資就跟爬山一樣，領導人必須設定好目標、設定好時間，想實現的企業願景是什麼？事業有何發展性？個人與團隊的特質與能力？以說服潛在的投資人。

資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事第三屆加速器種子計畫正式啟動，10支食農新創團隊共同參與開學典禮，本月起將接受為期4個月的免費加速輔導課程與專屬業師輔導，優秀團隊亦將有機會獲本屆新增的「種子基金」投資。

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