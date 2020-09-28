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富二代姦殺同班校花　兇手家屬拒賠償揚言「叫學校賠」

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16歲少女遭富二代同學性侵後殺害。（圖／翻攝自微博）

▲16歲少女遭富二代同學性侵後殺害。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國大陸4年前發生一起校園姦殺案，16歲的班花姚金易遭到同班同學王禕哲性侵，最後被活活勒死。消息傳出後，王男的富二代背景被網友起底，刑事法庭一二審均判決王禕哲無期徒刑，而日前民事訴訟第二次開庭，王男家屬透過律師表示，被害家屬的要求不合理，除了拒絕賠償之外，要求被害家屬自行找尋學校求償。

根據《新浪新聞》報導指出，發生在中國大陸北京的新東方教室姦殺案，被害者家屬曾於去年向法院遞交民市起訴書，要求犯人王禕哲以及他母親承擔死亡賠償金、精神損害賠償金、喪葬費等，共計超過人民幣175萬元（折合新台幣約747萬），今年曾開庭審理過一次，但當時王男的辯護律師要求提列第三方新東方教育集團為被告，所以當時僅作過場程序，並未有實質上的審理。

法院後來在28日進行民事訴訟的第二次開庭，王男屬並未出庭，僅透過律師在庭上宣讀道歉聲明。姚金易的母親受訪時透露，王男律師的道歉聲明中，表示姚金易家屬所提出的民事求償金額不合理，除了拒絕賠償外，更要姚女家屬自行與新東方教育集團求償。

姚金易的母親認為道歉聲明沒有任何誠意，並表示「我要求的道歉是在誠意基礎之上」，「他們想讓第三方新東方教育集團做出賠償，但我表達的意思很明確，本案我是追責殺人犯和殺人犯監護人，跟其他人無關。」姚金易的母親還透露，從事發至今，王男家屬不斷的透過許多人傳話，表示如果不出具諒解書給王男減刑，家屬就不會作出任何賠償。

新東方教室姦殺案發生在2016年5月19日，16歲的被害少女遭到同班王姓男子姦殺，2017年6月，北京法院認定王姓男子犯故意殺人罪、強姦罪，判處其無期徒刑，王姓男子不服判決提出上訴，2018年12月，北京法院二審判決駁回上訴，維持一審原判定讞。

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