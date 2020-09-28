「喜歡哪家藥妝店？」大黑馬竟是它　網讚超好逛：精緻版小百貨

▲藥妝店對許多女孩來說是精神時光屋。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

藥妝店是許多女孩的天堂，就像進到精神時光屋，常常一逛就是1個小時起跳。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「屈臣氏vs康是美」，好奇其他人喜歡逛哪一家，「屈臣氏的優惠感覺比較多」。結果留言處卻蹦出一匹大黑馬，幾乎8成網友反而是推另外一家，「只愛逛它，也不知道為什麼。」

這位網友文中直問，「大家喜歡去逛屈臣氏還是康是美啊？」並說他個人覺得後者東西好像貴一些，前者給的優惠感覺好像比較多。接著突然提到公館，「話說公館這個地方也太厲害，仔細想了一下集結了屈臣氏、康是美、寶雅、Tomod’s XD 也太密集了吧！」最後好奇其他人都逛什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，寶雅居然以黑馬之姿成為8成網友的首選，「只愛逛寶雅，也不知道為什麼」、「寶雅比較好逛，但我都會邊逛邊搜網路比價哈哈」、「寶雅品項最多，但有些彩妝或保養品只有小屈有」、「某一家改集點規則後不用了！現在只買寶雅」、「南部的寶雅都超大的很好逛XD」。

▲不少網友大誇寶雅超好逛。（圖／記者黃靖惠攝）

其他人則是紛紛留言，「這三家比較貴的都不一樣」、「康我覺得是服務最親切，但通常都好小間」、「康是美跟屈臣氏只在禮拜六有打折時買，有時折下來蠻便宜的，寶雅是平時無聊去殺時間的」、「哪家便宜去哪家買」、「寶雅是便秘的時候去的」、「康是美+1，有美容師可以詢問。」

還有網友分析3家吸引人的地方不同，「寶雅比較好逛，排版陳列比較舒服，殺時間用。小屈逛起來沒那麼爽，但有優惠活動會去撿便宜。康是美救急用XD」、「大部分時間真的屈臣氏比較便宜，還有很低的出清價。寶雅就漂亮的五金行，但是絕多數時間都是最貴的」、「寶雅是精緻版的傳統小百貨，康是美的自家商品很值得買，而屈臣氏則適合撿便宜。」