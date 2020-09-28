與巴貝多合作排擠英在當地地位？　陸駐英使館：從不強加於人

▲中國駐英大使劉曉明。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國官員近日稱，中國透過與巴貝多等加勒比海國家開展合作，排擠英國在當地地位。對此，中國駐英國大使館發言人28日對此表示，在與有關國家共建「一帶一路」的進程中，中方從不強加於人，每一個項目都是有關各方平等協商的結果。

發言人強調，對有關歪曲中國和巴貝多關係的說法表示不滿和反對，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，中國沒有干涉別國內政的基因，也沒有任何興趣和意願去干涉別國內政。

發言人表示，「一帶一路」已經成為廣受歡迎的國際公共產品，成為國際合作的重要平台，共商、共建、共享是「一帶一路」建設的黃金法則；中方在與有關國家共建「一帶一路」進程中，始終堅持平等、開放、透明，按照市場規律和通行國際規則行事，在與有關國家共建「一帶一路」進程中，中方從不強加於人，每一個項目都是有關各方平等協商的結果。

發言人指出，近年來，中國與巴貝多關係保持良好發展勢頭，兩國高層往來不斷，各領域友好合作進一步加強，2019年，中國與巴貝多簽署共建「一帶一路」合作文件，為兩國友好關係增添新的內涵，也將為兩國互利合作開闢新的前景。我們同巴貝多的合作是平等互利、合作共贏的。

此前，英國保守黨籍的下議院外交委員會主席圖根哈特指出，大陸透過與巴貝多等加勒比海國家開展合作，利用基建和債務外交控制當地，排擠英國在當地的地位。

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