UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

▲原PO表示，自從成為付費會員後，雨天就很難叫外送了。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台Uber Eats從去年開始，取消免運方案改推「優饗方案」，以每個月繳120元的方式抵運費，可以享有一個月免外送的優惠。但有網友發現，只要遇到下雨天，就會顯示「附近無外送夥伴」，但是無付費的會員卻可以正常購買，讓他傻眼直呼「使用優饗方案是次等人？」

原PO在PTT板上發文，為了節省運費，因此每個月付120元成為Uber Eats的會員，但最近發現只要遇到下雨天，很多店家都顯示「附近沒有合作外送夥伴」，但是沒有成為會員的用戶，在同樣的地點卻可以正常訂餐，有外送員可以外送，讓他相當不解，「優饗方案沒有任何一個地方有說明，會在特殊時間被排除」。

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▲許多網友紛紛表示，自己也遇到相同的狀況。（示意圖／讀者提供）

貼文發出後，許多網友表示也遇到一樣的狀況，「難怪每次下雨就沒一家能點的」、「原本搜尋得到的店家，在加入優饗方案後就消失了，但家人帳號卻搜尋得到」、「我有用優饗，每次下雨就會幾乎無法訂+1」、「我也有遇過，後來就不想用優饗了」、「我剛也是，用方案的手機顯示沒外送員，用另一隻手機沒方案的就有外送員」。

也有網友表示，「把月費客戶當盤子噱」、「想不出他們這樣做的理由，你還是再確認一下」、「是不是有買方案的免外送費，但每次下雨要得付雨天津貼，有方案的叫了會虧，乾脆讓有方案的在下雨天不能叫」、「寄信給客服，結果推給系統，說是系統分配，早就有人反應卻不改進」。

《ETtoday新聞雲》實際傳訊息向Uber Eats詢問，公關僅致電表示會轉告負責人並給予回覆，但記者在截稿前尚未取得回應。

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