點藥燉排骨！他控等外送1小時被取消還要付錢　業者：地址不完整

▲林先生叫外送卻一肚子氣。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名林先生控訴，透過外送平台訂餐，確認外送員有取餐，但1小時後卻被取消單，甚至還被要求收餐點費605元。後續平台業者調查，發現原來是民眾輸入地址不完整，外送員無法送才會被取消。

林先生對《東森新聞》控訴，9月6日第一次訂餐，使用現金支付，當時平台回覆是因送餐地點更改後太遠了，無法送餐，但他根本沒更改地點； 9月13日再透過平台訂同一間店，又被取消，還要求付費605元。

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林先生表示，第一次平台回應有一次特許性不用付費，第二次被取消卻要付605元，「我就覺得很納悶啊，外送員沒給我任何訊息和電話，平台也沒回覆我，這樣你直接叫我付這一筆錢，我覺得不太可能啊。」

▼林先生指控被取消單子還要付605元。（圖／東森新聞）

實際來到林先生訂購的藥燉排骨通化店，店家說確實有收到訂單，但沒辦法查那麼久，只有當天和前一天的資料，對那天沒什麼印象。

到底是哪個環節出錯？其他外送員透露，取餐後又取消訂單的情況不常見，「像我們取餐後，其實客人和店家都會知道，除非是店家端取消，但外送員也不會拿到餐點。」

業者調查發現，林先生9月13日無法送餐，是因地址輸入次序亂掉，客服查詢到的地址為「市民大道三段台北市中山區」，收到的地址不完整，才會無法送達；9月6日被取消單可能也是同樣狀況，有提醒客戶要輸入完整地址。但林先生說，期間也還有再訂餐，卻可以順利送餐。而詳細情況還有待調查。