TOEIC Bridge®口說測驗台灣開考　中小學教師搶先體驗

▲ ▲雙語教學。（圖／ETS提供）

台北訊

建立英語口說信心 雙語教學更給力

政府推動雙語國家政策，人人開口說英語已經成為趨勢，雙語教學更挑戰老師的英語口說能力。由美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS®）研發，以日常生活溝通情境為主的TOEIC Bridge®口說測驗，今天上午同步於北中南五個考區舉行在台灣的首次考試，70多位國中小非英語科老師搶先體驗，測試口說能力，建立自信心，為雙語教學準備。

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TOEIC Bridge®測驗是針對初、中階學習者掌握生活基礎英語設計，能評量「聽讀說寫」四項基礎英語技能，完整檢視英語學習成效。測驗以日常生活實用情境為主，呼應新課綱核心素養導向的學習精神。而TOEIC Bridge®口說測驗是其中單獨評量英語口說基本能力的測驗。

學科老師英語口說增能需求大

台灣在2018年公布「2030雙語國家政策發展藍圖」，蔡英文總統將雙語國家列為重要政策，雙語教育更是不可或缺的一環。在台灣推動雙語教學，不能只有靠英語老師，非英語科的各學科老師也要能在課堂上運用英語教學；但去年一項調查指出，國中小能夠以全英語上課的非英語教師比率只有10.5%。學科老師亟需英語增能，符合台灣推動雙語教學的趨勢。

109學年度剛轉型為台北市雙語實驗課程學校的誠正國中，就有四位老師報名參加這次的免費考，包括數學、童軍、家政及輔導四個不同科目。誠正國中教務主任張再興說，誠正國中因為臨近中央研究院及南港軟體園區，有計畫的導入雙語教學。107學年度成為台北市第一所實施教育部「沉浸式英語教學特色學校計畫」國中，108學年度參與台北市教育局「英語融入領域教學計畫」，成效卓著，並獲教育部評選為「試辦績優學校」。

目前誠正國中七年級每周共有11堂課是雙語課，包括表演藝術、音樂、家政、童軍、健康教育、體育及彈性時間，占課程的三分之一。張再興說，107學年度最先導入雙語教學的課程是八年級的表演藝術課。建立社群，邀請英文老師共同備課。108學年度音樂課也加入雙語教學，學校的行政單位更積極整合各項資源為老師增能，養成雙語教學能力，例如開設教職員多益班。

誠正國中耕耘有成 轉型雙語實驗課程學校

誠正國中也因為轉型為雙語實驗課程學校，建立特色，符合社區家長的期待。在少子化的影響下，今年在招生人數上也有成長。今年七年級學生入學先以TOEIC Bridge®測驗了解程度，做為未來評量雙語教學成效的工具之一。

參加這次免費考的誠正國中童軍科老師徐天君說，雙語教學需要的是聽力和口說能力，才能跟學生溝通，解釋上課的內容，正好藉這次免費考的機會，了解自己的英語口說能力。

執教鞭26年後才轉型雙語教學，徐天君認為，「是自我進修的機會，更是一個挑戰。」她上學期嘗試用英文上童軍課，一開始就直接上場，「講起英文會有點卡，不太順，無法很自然。」會請教英文老師一些上課時固定要用的字和句型，協助做中英文簡報和學習單。同時參加學校的師資培訓，每周會到台灣師範大學上課，更到高中見習。

徐天君說，藝能科目的活動可以帶入英文，對學生而言比較沒有壓力。學生習慣了上課固定的用語後很快就能適應，不懂的地方，也會互相幫忙，還會下課查資料。她強調，許多雙語教學的老師都有一個共同的想法，就是希望「原本不喜歡英文的學生，可以在課堂上學到一些生活上可以用的英文，進而喜歡英文」。

老師丟掉偶包勇敢說 就能鼓勵學生開口說

徐天君不諱言，實施雙語教學對老師而言很辛苦，要現學現賣；但其實國中老師的單字量和文法，足以應付七年級的雙語教學。重點是要能勇敢說，不要怕說錯，也不要管發音和文法。「老師勇敢說英文可以成為模範，鼓勵學生勇敢說。就算被學生糾正，也是教學相長。」她說，「我講英文常常是中英夾雜的『晶晶體』，老師只要跨出那一步，丟掉『偶包』，雙語教學並不難。」

TOEIC Bridge®口說測驗測驗時間約為15分鐘，題型包括朗讀、照片描述、故事描述、主旨重述、提議、簡短互動等，測驗主題多元且生活化，有旅遊、安排餐會、購物等情境，容易上手，切合目前台灣英語學習者的需求。建立開口說英語的自信心之外，更可做為培養進階英語力，挑戰多益測驗的基礎。

測驗共有八題，分為六種題型，測驗時間約15分鐘。應試者作答的內容會以數位方式錄音，再傳送至 ETS線上評分系統，由評分人員評分。題型及答題時間如附表。想進一步了解測驗相關訊息亦可上網查詢：http://www.toeicbridge.com.tw/。

附表：TOEIC Bridge®口說測驗題型說明