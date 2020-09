TOEIC Bridge®口說測驗台灣開考　中小學教師搶先體驗

前陣子威力彩累積史上最高頭獎31.2億元,上周又開出6.1億一人獨得的大獎,讓許多人躍躍欲試自己的手氣,看看是否能夠得到這個彩虹盡頭的一桶金(a pot of gold at the end of the rainbow)。其實英文中有許多運用到顏色的俗語,何不趁全民瘋彩「金」的現在來學一學?