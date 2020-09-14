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【英語多益通】諾蘭燒腦新片《天能》英文怎麼說？

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▲《天能》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲ 《天能》劇照。（圖／華納兄弟提供）

文／李海碩

近期討論度最高的電影非《TENET天能》莫屬，不僅劇情燒腦讓人想要二刷三刷，台詞更是彩蛋滿滿，讓人看完只想狂刷影評。現在就讓我們來看看燒腦、爆雷這些找影評時必知的詞彙英文怎麼說，以及原文台詞中有多少值得討論之處。

前情提要，因為要談台詞，所以不敢保證對您而言完全沒劇透，若您很怕被爆雷，還請先去首刷《天能》唷！本篇保證不談劇情，一定會造成「劇透」的台詞本篇都沒有。

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一、到底什麼是TENET？

片名《TENET》中文雖然翻成《天能》，其實「tenet」不是電影獨創的單字，有它獨立的意思，且直譯不是「天能」。

按照字典Oxford Languages中的定義，「tenet」為「a principle or belief, especially one of the main principles of a religion or philosophy（原則或是信念，尤其是宗教或是哲學中主要原則之一）」，直譯可譯為「信念」。

For contemporary health beliefs, it is often a tenet that good relationship will support one’s mental health.
（在當代健康信念中，良好的關係通常可以支持一個人的心理健康。）

二、從天能學習文學術語

片中由演員John David Washington飾演的主角不停稱自己為「protagonist」，這是什麼意思呢？

protagonist的意思是故事的主人翁，來自於「pro-」（向前，首要的），以及希臘文中的agōnistēs（演員）。而另一個相對的人物則是antagonist（反派），antagonist存在的目的是讓故事更有強度。

The most famous antagonist in the comic series the Batman is arguably the Joker.
（漫畫蝙蝠俠中最有名的反派大概非小丑莫屬。）

三、不爆雷的英文怎麼說

想學不爆雷的英文，就要先學爆雷的英文。如果今天有一篇文章會提到劇情，有良心的做法是會放一條「爆雷分隔線」，並且在旁邊註明spoiler alert。alert的意思是預警，意思是這條線以下就有雷了。

No worries. This article is spoiler-free.
（別擔心，這篇文章無雷。）

This article may unintentionally spoil the movie.
（本篇文章可能會不經意劇透。）

四、燒腦的英文怎麼說？

首先，燒腦不是brain burning，將中文直接翻譯成對應英文單字的方式往往無法滿足溝通的需求。燒腦的英文跟腦無關，而是用「扭曲」與「心智」這兩個字構成的複合形容詞mind-twisting。使用時要記得複合形容詞中的分詞規則，電影「使人」心智扭轉，所以要使用「現在分詞」。

The movie is truly mind-twisting. I have to watch it for a second time to understand most of it.
（那電影真是燒腦，我需要看第二次才能大致理解。）

與mind-twisting類似的常見字還有mind-bending與mind-blowing。mind-bending的意思來自於bend（彎曲），所以意思是令人費解的。但是請注意mind-bending也有毒品「致幻、導致幻覺」的意思。mind-blowing則來自於片語blow somebody’s mind，意思為令人驚奇的。

Many movie critics have described Nolan’s blockbuster Tenet as a mind-bending masterpiece.
（許多電影評論家形容諾蘭的賣座佳片《天能》為令人費解的巨作。）

This article will show you several mind-blowing secrets from best-selling authors.
（本文將會展現數個暢銷作家而來的驚人祕訣。）

除了燒腦的英文之外，還有一種電影是最後忽然來個結局「大反轉」，這種電影的形容也適用twist這個字。但是因為忽然「反轉」的是「情節」，所以形容的方式就是plot twist。

The plot twist in the movie is ingenious!
（那部電影的結局翻轉真是巧妙！）

五、著名台詞

這些台詞就是本部影片中最重要的幾句話了！看完電影後您一定會更加理解這些台詞所想要表達的意義。

Don’t try to understand it. Feel it.
（別試著用腦理解。要用心感受。）

What’s happened happened. Which is an expression of faith in the mechanics of the world.
（發生的事情就是發生了，這就是我們對於世界機制信念的表達。）

The world would never knew what could happen, and even they did, they wouldn't care. Because no one cares about the bomb that didn’t go off. Only the one that did.
（世界永遠不會知道沒發生的事，而即便知道也無關緊要。因為沒人在意沒爆炸的炸彈，只會在意有爆掉的。）

It’s the bomb that didn’t go off. The danger no one new was real. That’s the bomb with the real power to change the world.
（重點是沒有引爆的炸彈。無人知悉的危險才是真正的危險。那才是真的能夠改變世界的真實力量。）

We live in the twilight world, and there are no friends at dusk.
（我們活在一個暮光世界，黃昏時沒有朋友。）

電影中說這句是美國詩人Walt Whitman的詩，「我輩汲汲混沌世，暮光之際無故人。」但是若從Whitman詩句的資料庫查詢，會發現Whitman其實並沒有過一樣的著作。

六、其他《天能》中相關的關鍵字與有趣小知識

● TENET
TENET的名稱與出處請參閱薩托方塊（Sator Square）。這是非常有名的回文（Palindrome），若您有打算二刷，會發現其上的資訊大量地被用在電影中，電影院中的中文字幕也有很細心地呈現。

● Entropy
中文翻譯為「熵」，在《天能》中，熵不做動力學解釋，是為系統失序現象的指標，用於計算系統混亂的程度。不過「熵」在電影中的用法有多種解釋，

● Armageddon
意思是世界末日，來自於《新約聖經》啟示錄中的用法，1998年著名演員Bruce Willis主演的《世界末日》電影片名就是這個。

【多益模擬試題】

1. I really like the movie, especially the ending with the _____ plot twist.
(A) mind-blow
(B) mind- blowing
(C) mind-blows
(D) mind-blowed

2. Tom is a _____. We always visit his drug store after we see doctors.
(A) pharmacy
(B) pharmacist
(C) pharmaceutical
(D) pharmaceutics

解析：

1. 正解為(B)。本題是考複合形容詞的概念。題意為「我很喜歡這部電影，尤其是其令人驚奇的結局大扭轉。」名詞後面的動詞型態要以分詞的概念進行，分詞的概念表示「令人」或「主動」時應該使用現在分詞，故答案應選為(B)。

2. 正解為(B)。題意為「Tom是個藥劑師，我們總會在拜訪完醫師之後去他的藥局。」後方句子已經給出了Tom是拜訪醫師之後造訪的人，故意思一定是藥師。而前方也有「is a」表明後方應該要加上職業。(A)為藥局，(B)為藥師，(C)為與藥物、製藥相關的，(D)則為藥劑學。故應選答案為(B)。

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