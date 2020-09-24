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3歲妹妹夜夜哭鬧！神明乾媽收驚曝「少一條魂」原因　退駕找到了

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▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO說，很多父母會讓孩子認神明當乾爹乾媽，聽說這樣孩子比較好帶。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享2、3歲的妹妹某天開始常常哭，尤其到了晚上更哭鬧不睡覺，直到去找神明乾媽收驚，這下才知道原因，「收驚完，妹妹不再晚上哭不停、鬧不停，恢復以往的乖寶貝。」

女網友23日在「靈異公社」臉書社團說，很多小孩出生後，父母會讓孩子認神明當乾爹乾媽，聽說這樣孩子比較好帶、比較好照顧，而他們家的孩子從小就認佛祖當乾媽，「這件事發生在妹妹身上⋯」

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原PO回憶，當年妹妹才2、3歲，妹妹一直是滿好帶的孩子，但某天開始常常哭、「歡必罷」（台語，指無理取鬧），尤其到了晚上更是夜夜哭鬧不睡覺，於是妹妹就被媽媽帶去神明乾媽那收驚。

▼原PO的妹妹收驚完就不哭鬧了。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲小孩,幼兒,小朋友,寶寶。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，神明乾媽說「人有三魂七魄，妹妹在某天某地跌倒了，少了一條魂魄，所以才會這樣」；後來神明乾媽退駕去找妹妹的魂魄，再次起駕後帶著妹妹的魂魄回來，並將妹妹的魂魄歸回身體。

原PO指出，神明乾媽說，祂回到妹妹跌倒的地方找妹妹的魂魄，看到一個孤魂野鬼帶著妹妹的魂魄，於是就去找那個孤鬼談話，「那個孤鬼說，祂不是要帶走妹妹的魂魄，祂只是路過此地，看到一個小女孩坐在地上哭，所以才帶著她。」

原PO說，神明乾媽與孤鬼溝通後，孤鬼讓神明乾媽帶回妹妹的魂魄，儀式完、收驚完，妹妹不再晚上哭不停、鬧不停，恢復以往的乖寶貝。

對此，有網友留言，「我的二寶也很愛哭...難道魂也不見一個」；原PO回，「沒有一定啦⋯但可以去收驚，也許有安定效果。」

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