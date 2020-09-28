83歲翁暴衝撞1死4傷！珠寶設計師「看妻斷氣」　跌爬屍旁撫肩呼喚

記者許力方／綜合報導

新北新店區北新路三段26日下午發生一起嚴重死傷車禍，83歲王姓老翁無照駕駛，誤踩油門暴衝連撞多車，共造成1死4傷悲劇，其中一對雙載夫妻，當時為了手工珠寶設計，跑到新店工作，後座的50歲曾女被撞飛重摔，導致頭部重創，丈夫忍著傷，在場一度輕拍肩膀試圖喚醒，最後只能眼睜睜看著她斷氣。

事發於26日下午3時許，監視器畫面拍下，王姓老翁駕駛自小客車暴衝，猛撞4輛汽機車，造成1死4傷，包括曾女頭部重創、送醫不治，58歲陳姓丈夫肋骨斷裂、臟器多處受損，仍在加護病房觀察，還有一名25歲曾姓騎士肋骨斷裂重傷，插管治療中。

▲83歲老翁誤踩油門暴衝，新店連環撞1死4傷。（圖／記者黃彥傑、陳雕文翻攝）



當時雙載夫妻其在外側車道，轉眼瞬間，一輛轎車高速衝出，沒有剎車往前瘋狂連撞，直接將機車一輛輛鏟起、輾過騎士，最後擦撞路邊轎車才停下，從遠處就能聽到巨大的碰撞聲。

據悉，夫妻倆相差8歲，但感情很好、無話不談，經常出遊打卡，在臉書PO出合照，平時和兒女同住，當天陳男要去新店做手工珠寶設計，妻子也陪同一起，未料突遇車禍死劫，曾女重摔後一動也不動，當場沒了呼吸心跳，陳男跌坐在地也受傷，一度昏過去，醒來後嚇得趕緊上前輕拍她的肩，試圖喚醒她，不幸送醫不治。

老翁供稱出門購物返程途中為了閃一輛機車，要踩煞車誤踩油門，警方調查發現，他去年就因肇事被註銷駕照，依過失致死、過失傷害罪移送，訊後諭令5萬元交保。

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▼老翁一路暴衝鏟起機車騎士，導致曾女遭撞飛不治。（圖／記者黃彥傑、陳雕文翻攝）