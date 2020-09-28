　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

83歲翁暴衝撞1死4傷！珠寶設計師「看妻斷氣」　跌爬屍旁撫肩呼喚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許力方／綜合報導

新北新店區北新路三段26日下午發生一起嚴重死傷車禍，83歲王姓老翁無照駕駛，誤踩油門暴衝連撞多車，共造成1死4傷悲劇，其中一對雙載夫妻，當時為了手工珠寶設計，跑到新店工作，後座的50歲曾女被撞飛重摔，導致頭部重創，丈夫忍著傷，在場一度輕拍肩膀試圖喚醒，最後只能眼睜睜看著她斷氣。

事發於26日下午3時許，監視器畫面拍下，王姓老翁駕駛自小客車暴衝，猛撞4輛汽機車，造成1死4傷，包括曾女頭部重創、送醫不治，58歲陳姓丈夫肋骨斷裂、臟器多處受損，仍在加護病房觀察，還有一名25歲曾姓騎士肋骨斷裂重傷，插管治療中。

▲新店26日車禍撞擊瞬間畫面曝光（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新店車禍（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新店車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲83歲老翁誤踩油門暴衝，新店連環撞1死4傷。（圖／記者黃彥傑、陳雕文翻攝）

當時雙載夫妻其在外側車道，轉眼瞬間，一輛轎車高速衝出，沒有剎車往前瘋狂連撞，直接將機車一輛輛鏟起、輾過騎士，最後擦撞路邊轎車才停下，從遠處就能聽到巨大的碰撞聲。

據悉，夫妻倆相差8歲，但感情很好、無話不談，經常出遊打卡，在臉書PO出合照，平時和兒女同住，當天陳男要去新店做手工珠寶設計，妻子也陪同一起，未料突遇車禍死劫，曾女重摔後一動也不動，當場沒了呼吸心跳，陳男跌坐在地也受傷，一度昏過去，醒來後嚇得趕緊上前輕拍她的肩，試圖喚醒她，不幸送醫不治。

老翁供稱出門購物返程途中為了閃一輛機車，要踩煞車誤踩油門，警方調查發現，他去年就因肇事被註銷駕照，依過失致死、過失傷害罪移送，訊後諭令5萬元交保。

►「神級化妝品」快閃下殺55折！

▼老翁一路暴衝鏟起機車騎士，導致曾女遭撞飛不治。（圖／記者黃彥傑、陳雕文翻攝）

▲新店26日車禍撞擊瞬間畫面曝光（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新店車禍（圖／記者陳雕文翻攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦
快訊／雨彈再一天！北北基「大雨夜襲」大跳溫探19°C
路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆…粉專緊急關閉
成名之前就認識　他「接連送走小鬼、竹內結子」PO文藏洋蔥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

83歲翁暴衝撞1死4傷！珠寶設計師「看妻斷氣」　跌爬屍旁撫肩呼喚

台中工人遭H鋼柱壓斷腿！起底高齡74歲…網心酸：社會悲歌

快訊／國道岡山段連環車禍！6車「碰碰撞」　2人緊急送醫

焢肉飯少東酒後襲警！寫信求保釋　爸爸心累：關久一點

台漁船釣魚台遭日艦擦撞！「基隆艦」緊急支援　驚險過程曝光

撿到筆電被當賊！台南男熱心舉動下場超慘　警方揭2招自保

澄清湖浮出男女雙屍！背包裝石頭「紅繩綁住」　警方初判為殉情

獨／裸男闖宅「起乩自毆」：我天道盟的！建商少東全錄下曝江湖陷阱

中華電信頭份機房驚傳火警！火舌盤繞外壁狂燒…消防隊緊急灌救

澄清湖浮雙屍！背包裝石頭、「右手纏紅線」　警研判：情侶殉情

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

柯佳嬿《想見你》再奪視后「擁抱許光漢」　感嘆2020「給身邊的人多一點溫暖跟善意」

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

83歲翁暴衝撞1死4傷！珠寶設計師「看妻斷氣」　跌爬屍旁撫肩呼喚

台中工人遭H鋼柱壓斷腿！起底高齡74歲…網心酸：社會悲歌

快訊／國道岡山段連環車禍！6車「碰碰撞」　2人緊急送醫

焢肉飯少東酒後襲警！寫信求保釋　爸爸心累：關久一點

台漁船釣魚台遭日艦擦撞！「基隆艦」緊急支援　驚險過程曝光

撿到筆電被當賊！台南男熱心舉動下場超慘　警方揭2招自保

澄清湖浮出男女雙屍！背包裝石頭「紅繩綁住」　警方初判為殉情

獨／裸男闖宅「起乩自毆」：我天道盟的！建商少東全錄下曝江湖陷阱

中華電信頭份機房驚傳火警！火舌盤繞外壁狂燒…消防隊緊急灌救

澄清湖浮雙屍！背包裝石頭、「右手纏紅線」　警研判：情侶殉情

83歲翁暴衝撞1死4傷！珠寶設計師「看妻斷氣」　跌爬屍旁撫肩呼喚

台中工人遭H鋼柱壓斷腿！起底高齡74歲…網心酸：社會悲歌

「食腦變形蟲」入侵水源！人類感染97％會死　鼻腔進入1週就致命

中信盃黑豹旗／足球強校花農也來了　總統盃冠軍氣勢目標64強

中信盃黑豹旗／鄭達鴻持續回饋基層　加入崇義高中教練團

唐嫣首談女兒「6個月大超有主見」：跟我不一樣　超甜小名曝光

中秋烤肉加菜！媽開心吐秘密：有烏魚子哦　他見「紅白花紋」傻了

中信盃黑豹旗／香山高中獲姜建銘指導　隊長興奮想練二刀流

台越中秋傳說故事差很多　移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感

社會寫實派插畫揭穿日常劣根性　說要多運動，但爬個樓梯都要我命

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

清大博士「台積電面試前」上吊亡

即／國道岡山段連環車禍　6車碰碰撞

蘇澳漁船釣魚台作業遭日艦擦撞！

焢肉飯少東酒後襲警！爸爸心累：關久一點

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

獨／闖建商少東宅自毆　裸男被壓制

3車10多人猛砸台中檳榔攤！店家：不認識　鬧事原因曝

獨居男過世留百萬保險金　受益人曝光網泛淚

台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝

更多熱門

相關新聞

撞擊畫面曝　新店小客車連撞4車

撞擊畫面曝　新店小客車連撞4車

新北市新店區北新路三段26日下午發生一起嚴重車禍！當時一名83歲老翁駕駛一輛自小客車上路，卻因不明原因，突然撞上三台機車、一輛計程車，巨大撞擊力道導致50多歲的機車女騎士傷重不治，另外3人則受到輕傷。另外，驚悚的撞擊畫面也隨之曝光。

穿越馬路遭撞噴　男重傷不治身亡

穿越馬路遭撞噴　男重傷不治身亡

石門台2線疑過彎急煞打滑　車自撞全毀

石門台2線疑過彎急煞打滑　車自撞全毀

目睹車禍現場！Siri深夜狂出聲毛翻

目睹車禍現場！Siri深夜狂出聲毛翻

賓士自撞成火球　孕婦快逃撿回2命

賓士自撞成火球　孕婦快逃撿回2命

關鍵字：

新店車禍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

吃它＝喝油！「人氣月餅」熱量TOP10曝光

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

竹內結子壓抑「折疊毛巾塞嘴」大叫

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面