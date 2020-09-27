獨／裸男闖宅「起乩自毆」：我天道盟的！建商少東全錄下曝江湖陷阱

記者張君豪／台北報導

台北市中山區松江路26日發生一起入侵住宅的糾紛，林姓（40歲）男子酒後到行天宮附近某建設公司少東住處，聲稱自己代表另外一間建設公司要出面整合北市某建案土地，並嗆聲「我是天道盟太陽會的，你們家別漫天喊價！」還打算入侵其住宅，對方見他不可理喻趕緊報警處理。警方到場後，林男藉酒扭打起來，中山警方增派支援將這名異想天開「喬土地」的林男帶回偵辦。

▲林男強闖建設公司少東家喬地自毆過程，被害人無奈報警逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男強闖建設公司少東家喬地自毆過程，全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

根據被害建設公司提供監視器，發現林男當晚喝酒醉後，赤裸上身到建設公司少東住處外嗆聲，過程中還不段揮拳、搧巴掌毆打自己，畫面就像公廟乩童起駕般，甚至不斷拍打被害人家門，嗆聲「你們不要亂開價，我代表另家建設公司來跟你們談」、「我天道盟太陽會的，我可以處理這塊土地！你們小心一點」。

被害少東不敢開門，深恐林男闖進來攻擊家人，無奈只好報警處理，轄區中山警方派員到場維護秩序，林男卻頻頻嗆警「我被打了」，甚至用髒話辱罵警察，警員只好動用強制力將林男壓制，過程林男還與警方扭打倒地，所幸警方增援並噴辣椒水，順利制伏林男將他帶回調查。

警方經請示地檢署檢察官後，檢警認定林男酗酒泥醉已無自主能力，辱罵警察情節輕微暫不構成妨害公務，但是意圖闖入中山區某建設公司少東家，還聲稱自己遭建設公司少東毆打，所幸對方提出監視器畫面證實是林男起乩自毆，林在場嗆聲自己是黑道分子要上門喬土地，則有構成恐嚇罪之虞，被害人堅持提告，警方訊後依恐嚇罪嫌將他移送。

被害建設公司少東則透露，林男「起乩」自毆是一種俗稱「賣肉」的江湖手段，企圖營造自己與對方喬事情，卻被對方毆打的假象，企圖設局讓對手建設公司少東身陷官司，藉此賺取賠償金，或營造喬土地施力點，讓被害少東深感無奈，所幸被害人住宅裝有監視器，全程錄下林男揮拳自毆詭異過程，才沒掉入喬地老司機的江湖陷阱。

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