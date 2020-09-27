　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度社會存在普遍種姓歧視問題，尤其在通婚上，低種姓和高種姓人群間往往會造成矛盾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度海德拉巴（Hyderabad）再傳榮譽殺人事件，一名男子與「較高種姓」的女孩違背家人意願成婚，讓女方家長心生不滿，在倆人新婚3個月時，將男子綁架至野外勒死。警方表示，女方家長與舅舅是殺害她丈夫的主謀，他們雇傭了殺手來進行這一場刺殺行動。

綜合《印度快報》和《印度時報》報導，28歲的希曼斯（Hemanth）來自「維沙」（Vysya）種姓，他與來自「雷迪」（Reddy）的23歲高種姓妻子阿凡蒂（Avanti）相識8年後墜入愛河，卻因為印度特有的種姓制度一直隱瞞戀情。他們在今年6月不顧家人反對結婚後，搬到戈齊博利居住。

新婚3個月後，阿凡蒂的父母來到小兩口的家中，邀約他們到自己家去商量這段婚姻。小夫妻不疑有他，便叫男方家長從各自的住處一同前往。豈知，他們在路上卻遭遇了一場綁架。

阿凡蒂表示，「當我發現汽車駛向我爸媽家的相反方向時，就覺得十分可疑，並設法跳出行駛中的汽車。」然而，希曼斯沒能逃脫，被阿凡蒂的舅舅帶走了。當他們再次見到他時，希曼斯已變成一具冰冷的屍體，被棄屍荒野，除了被勒死的痕跡外，他的臉上滿是被玻璃劃傷的痕跡，雙手也被綁了起來。

警方表示，這起事故緣起於阿凡蒂的父母及舅舅對這樁婚姻感到不滿，覺得阿凡蒂下嫁低種姓男子有辱家門，於是決定除掉希曼斯。他們高薪僱傭大批殺手後，策劃了這起謀殺。

警方逮捕了包括阿凡蒂的父母及舅舅在內的13人。阿凡蒂痛心地說道，「我的父親應該把我也殺死，因為我是他們的麻煩，如果他們的威望受到了打擊，那是因為我，希曼斯並沒有做錯什麼。」她也表示，希望自己的父母受到應有的制裁。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
重機遭路殺！小貨車「路肩超車」直撞　騎士跌地翻三圈...驚悚
田馥甄開唱第三天祭出「神秘嘉賓」　竟是「超大咖山友」
國中開始便秘！OL上班「濃厚噁屁」連發　醫一探腸嚇傻：沒藥醫
星二代唱一半往後退...突跌落舞台！　屁股著地媽看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

「死亡班機」波音737 MAX復航有望　FAA署長下週親自試飛

文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」態度：盼能得回應

鐵道迷兒生日！暖爸巧手「讓家變JR車站」　網：缺兒孩子嗎

槍口塞爆愛人嘴威脅！他抓到妻子劈腿　「逼爆頭斬首小王」斷愛換原諒

「養豬王國」群馬爆豬瘟！打疫苗仍有破口...5390頭豬遭撲殺

世界衛生大會11月復會！預計處理「台灣參與」提案　料友邦力挺

美死亡破21萬…他硬開「50人營火趴」狂歡　狂譙到場警員下場GG了

無人機「投炸藥」嚇唬前女友！恐怖情人擁大量槍械　住家如軍火庫

歷經不孕才得子！她「硬灌男嬰鮮血」涉虐遭逮　夫護嫩妻：不可能

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

《綜藝大熱門》奪綜藝節目獎！主持人也上台　「怕等一下...」吳宗憲.Lulu.陳漢典講感言

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

「死亡班機」波音737 MAX復航有望　FAA署長下週親自試飛

文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」態度：盼能得回應

鐵道迷兒生日！暖爸巧手「讓家變JR車站」　網：缺兒孩子嗎

槍口塞爆愛人嘴威脅！他抓到妻子劈腿　「逼爆頭斬首小王」斷愛換原諒

「養豬王國」群馬爆豬瘟！打疫苗仍有破口...5390頭豬遭撲殺

世界衛生大會11月復會！預計處理「台灣參與」提案　料友邦力挺

美死亡破21萬…他硬開「50人營火趴」狂歡　狂譙到場警員下場GG了

無人機「投炸藥」嚇唬前女友！恐怖情人擁大量槍械　住家如軍火庫

歷經不孕才得子！她「硬灌男嬰鮮血」涉虐遭逮　夫護嫩妻：不可能

MotoGP／Quartararo奪冠＆重回積分領先！加泰隆尼亞站最速報

劉德華59歲生日首辦「線上慶生會」　樂曝：每年此時就突然變很紅

女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

新竹特有工藝！「蓪草結合設計成品」首度亮相

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

桃園馬路設神秘平台！網見「鮮黃方格」笑歪：以為瑪莉歐賽車

中職／統一後4局追15分　富邦20比15「驚險」穩住龍頭

中信盃黑豹旗「嬌」點多！　「豹王」爭奪戰10/24熱血開打

巧婦難為無米之炊！她被婆婆嫌不孕…夫妻就診檢查　醫驚：精蟲不會動

退貨遠征隊主打歌叫《Don't Touch Me》出道日公開！網驚：大混戰

國際熱門新聞

24歲女助教辣照誘少年　媽還以為她是同學

南海爭奪戰不完　「英德法共發聲明」：中國別想違國際法

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

民主就是眼中釘！中國摧毀台灣「只差一小步」

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

留負評下場慘！美男遊泰扯行徑公開　渡假村提告

她PO「開房影片」炫耀！穿暴露衣引9萬人觀看

6都遭「市長聯盟」標中國籍！高市府要求正名

威廉王子一家五口全穿藍衣合照！3娃萌度爆表

南非不孕症醫生匿名捐精 兒女恐有300人

中芯國際遭美打入「出口限制黑名單」

紐約車站3員工地下造「秘密基地」遭停職

致命「食腦菌」出沒德州11城市

更多熱門

相關新聞

願無條件見金正恩！菅義偉「豁出去了」

願無條件見金正恩！菅義偉「豁出去了」

日本新任內閣總理大臣菅義偉今（26）日（東京時間）在第75屆聯合國大會上透過預錄影像發表演說，再次強調為解決日本人遭北韓長期綁架未歸還，期盼能無條件與北韓最高領導人金正恩會晤。

2歲童遭火車輾壓　竟發生奇蹟！

2歲童遭火車輾壓　竟發生奇蹟！

手機看影片被罵　13歲少女自焚

手機看影片被罵　13歲少女自焚

印軍新利器！中印邊境部署50隻駱駝

印軍新利器！中印邊境部署50隻駱駝

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢

關鍵字：

印度榮譽殺人綁架種姓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

前一晚才一起吃飯！竹內結子深夜上吊輕生

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

清大博士「台積電面試前」上吊亡

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

小鬼生前留下「2句墓誌銘」：我死了會刻在墓旁！

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面