女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

▲印度社會存在普遍種姓歧視問題，尤其在通婚上，低種姓和高種姓人群間往往會造成矛盾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度海德拉巴（Hyderabad）再傳榮譽殺人事件，一名男子與「較高種姓」的女孩違背家人意願成婚，讓女方家長心生不滿，在倆人新婚3個月時，將男子綁架至野外勒死。警方表示，女方家長與舅舅是殺害她丈夫的主謀，他們雇傭了殺手來進行這一場刺殺行動。

綜合《印度快報》和《印度時報》報導，28歲的希曼斯（Hemanth）來自「維沙」（Vysya）種姓，他與來自「雷迪」（Reddy）的23歲高種姓妻子阿凡蒂（Avanti）相識8年後墜入愛河，卻因為印度特有的種姓制度一直隱瞞戀情。他們在今年6月不顧家人反對結婚後，搬到戈齊博利居住。

Hemanth Kumar, a newlywed from Chandanagar in Hyderabad, was kidnapped from his home & murdered allegedly by his wife Avanti's family. @XpressHyderabad https://t.co/CmrY2s7vAz — The New Indian Express (@NewIndianXpress) September 25, 2020

新婚3個月後，阿凡蒂的父母來到小兩口的家中，邀約他們到自己家去商量這段婚姻。小夫妻不疑有他，便叫男方家長從各自的住處一同前往。豈知，他們在路上卻遭遇了一場綁架。

阿凡蒂表示，「當我發現汽車駛向我爸媽家的相反方向時，就覺得十分可疑，並設法跳出行駛中的汽車。」然而，希曼斯沒能逃脫，被阿凡蒂的舅舅帶走了。當他們再次見到他時，希曼斯已變成一具冰冷的屍體，被棄屍荒野，除了被勒死的痕跡外，他的臉上滿是被玻璃劃傷的痕跡，雙手也被綁了起來。

#Hyderabad- Suspected #HonourKilling, strong resemblance with Pranay-Amrutha case. 26-yr old Hemanth was strangled to death by his wife’s (Avanti) family, body found at 3.30 am. They have been married for 3 months now(inter-caste marriage). 13 family members in custody (1/n) pic.twitter.com/KYZvagyQ1H — Rishika Sadam (@RishikaSadam) September 25, 2020

警方表示，這起事故緣起於阿凡蒂的父母及舅舅對這樁婚姻感到不滿，覺得阿凡蒂下嫁低種姓男子有辱家門，於是決定除掉希曼斯。他們高薪僱傭大批殺手後，策劃了這起謀殺。

警方逮捕了包括阿凡蒂的父母及舅舅在內的13人。阿凡蒂痛心地說道，「我的父親應該把我也殺死，因為我是他們的麻煩，如果他們的威望受到了打擊，那是因為我，希曼斯並沒有做錯什麼。」她也表示，希望自己的父母受到應有的制裁。