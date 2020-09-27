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半夜12點「人資打來」她被吵醒爆氣！網曝暗黑內幕：難怪急著找人

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忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲有些行業確實比較常半夜才回訊息。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

半夜被手機來電吵醒，起床查看才發現竟然是某公司的人資！一名女子表示，前幾天凌晨12點多手機不停震動，被吵醒後看一下是誰打來，原來是某間公司透過104來電，「還他X挑在大半夜，是每個人都會熬夜？」

女子在Dcard表示，睡得正香甜卻被手機震動吵醒，但來不及接通對方就掛斷了，只好查詢來電號碼是誰，想不到竟是某公司的人資，打來和她約面試時間，而且還是很久以前投的履歷，明明應徵的也不是大夜班，對方卻選在凌晨12點多打來，完全不管面試者是否已就寢，令她一秒爆氣。

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▲▼示意圖,科技,手機,床,舒適,女孩,亞洲人,眼睛,疼痛,疾病,通訊,臥室,就寢時間,毯子（示意圖／123RF）

▲網友認為半夜打給面試者很沒禮貌。（示意圖／123RF）

網友依照自身經驗提醒，會選在半夜打電話給面試者的公司，通常都是地雷職缺，急著要找人來填補空缺，從這點就能看出該公司員工來來去去，且人資運作方式有問題，「我覺得那種很晚打電話，或是馬上要妳去面試不另約時間的，通常都是屎缺，難怪會急著找人」、「這屎缺屎到公司連人資都加班」、「這種公司不要去了吧，不然他們很有可能之後打電話叫你半夜來上班。」

也有人喊冤，有些是老闆親自打電話給面試者，白天都在忙碌根本沒時間好好看履歷，只好利用半夜打電話，「幾乎從早到晚都在忙，只有睡覺前才有多的時間可以認真看履歷」、「很多主管其實淩晨都還在工作，我覺得還好欸，像我主管下班回家晚上十點還要配合美國分部開會，凌晨兩點回信是常態。」還有人說其實這狀況不少見，很多工程師都工作到半夜1、2點，甚至一邊電話面試一邊修設備，還是得看是什麼行業。

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