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果菜行「上班9小時」月薪3萬5↑！闆娘招不到人崩潰：厲害的能破5萬

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▲果菜行「上班9小時」月薪3萬5↑！闆娘招不到人崩潰：厲害的能破5萬。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲闆娘先前面試完，被錄取者放鳥。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「現在賣菜是不是都沒有年輕人要做了？」一名果菜行老闆娘發文吐苦水，直呼現在招人不易，好不容易面試約上班，對方還放鳥；同時，她也放出薪資待遇，更表示能力好月收破5萬不是問題。po文引起熱議，有人心動想應徵，但也有網友直言，感覺沒前景。

闆娘在爆怨公社哀怨表示，「嗚嗚嗚嗚嗚嗚，現在賣菜是不是都沒有年輕人要做了？為啥請人這麼難？好不容易來面試了，幾號約上班，結果放大絕，根本沒來上班，我要累死了啦，人生好難。」

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她進一步解釋，新人月薪3萬5000元起，時間為早上11點到晚上8點，有勞健保，「有多少能力給多少薪水，如果你能力很好，一個月5萬以上都不是問題。」

▲果菜行「上班9小時」月薪3萬5↑！闆娘招不到人崩潰：厲害的能破5萬。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲她招不到人心累。（圖／翻攝自爆怨公社）

由於一開始原po並未放上確切資訊，所以許多網友議論紛紛，直呼「有時候薪水跟工作不成比例呀」、「開的薪水低又累，又沒有前景，找不到人正常」、「覺得現在年輕人拉不下臉在市場賣菜吧？即便真的薪水很高」、「金額夠怎會找不到人」。

不過，後來闆娘更新資訊完，不少人眼睛一亮，積極回應道「我我我，可是我是中年婦女可以嗎」、「要不是我在南投我就去應徵」、「好想應徵...婆婆媽媽應該都很喜翻（喜歡）我」。

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