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亞太電再推5G應用　攜手「霹靂」秀AR魔法

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼亞太電信推出「AR魔法小物」多功能票卡夾。（圖／記者邱倢芯攝）

▲亞太電信「AR魔法小物」多功能票卡夾。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

亞太電信日前宣布攜手遠傳進行5G共頻共網合作，而在今（17）日，亞太電宣布再添重量級盟友，攜手本土文創產業品牌大廠「霹靂國際多媒體」，精選奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》超人氣戲偶角色，結合宇萌科技AR擴增實境技術，推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，是款兼具實用且極具收藏意義的週邊配件，透過專屬APP掃描票卡圖像，擬真的3D戲偶將360度現身在真實世界中，隨時與百萬霹靂迷同框互動。

而這次的5G應用，就是以AR應用讓人氣戲偶從野台或電視上，躍上真實世界伴霹靂迷每一刻，透過科技運用拓展全新視野，更將提供全球逾百萬霹靂布袋戲迷嶄新娛樂體驗。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，「5G時代、內容為王」，亞太電信跨業整合內容商及平台商，扶植台灣原創，推動AR+ IP ( Intellectual Property，智慧財產權)商品化，及5G 4K多視角線上線下演唱會，讓消費者感受更在地的娛樂文化。消費者除了在5G應用感受到濃濃台灣味，亞太電信亦將攜手國際大廠，引進更多元豐富的內容，透過中西合璧，推升台灣5G娛樂產業新價值。

據了解，亞太電信本次與內容商「霹靂國際多媒體」合作，透過平台商宇萌科技的AR技術，集結《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生四大受歡迎角色，將高人氣的IP商品化，重磅推出新奇實用的霹靂AR票卡夾，透過專屬APP掃描票卡夾圖像，即可喚醒角色在真實世界大玩AR互動，像是360度檢視3D戲偶角色、出場詩動畫、同框合照等AR魔法內容。

霹靂AR票卡夾可放置悠遊卡、公司識別證等，兼具實用與收藏價值，單組售價195元，全套4組售價750元，即日起於全台亞太電信門市、亞太電信數位門市、萊爾富APP商城和霹靂商品館同步限量發售。

▼亞太電信Gt TV改版，使用者介面、內容和支援裝置全面升級。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼亞太電信推出「AR魔法小物」多功能票卡夾。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，亞太電信5G服務即將啟動，將持續擴展合作夥伴陣容，強化AR擴增實境、Video Streaming影音串流、VR虛擬實境、Cloud Gaming雲遊戲四大5G娛樂應用艦隊，建構出陣容最堅強的5G娛樂應用生態圈。

因應5G高畫質影音來臨，影音平台服務Gt TV全新改版，使用者介面、內容和支援裝置全面升級，將於10月17日登場的「潮流新聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，打造線上線下零時差、近距離的直播視覺饗宴，由新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合Limi接棒飆唱，今日起開賣，台北三創生活園區線下場票價600元、Gt TV線上場月租會員免費看，非付費會員票價199元。

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