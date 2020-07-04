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連續工作35小時！公務員「終身半聾」艱苦歷程曝光　棄百萬鐵飯碗...網全支持

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▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

在多數人刻板印象中，公務員薪資有一定水準，待遇補助優渥，是相對穩定的鐵飯碗，有些更是爽度破表的「肥缺」。不過，一名土木公務員就曝光心路歷程，當年823水災發生之際，他連續工作長達35小時，加上龐大壓力，不僅身心俱疲，更出現突發性耳聾，今年4月他終於決定放棄百萬年薪，在家好好休養後身心狀態才逐漸好轉。

他2010年通過地方特考，分發到公所擔任土木技士，一直到2016年升上農建課長，怎料時隔2年發生的823水災，全然改變了他人生的軌道，「當時，我們課都戲稱是823泡站，就是泡在水裡站在工地，身為農業及建設課長，先是搶修搶險、接著災後復建，然後是農業天然災害勘查。」

請繼續往下閱讀...

眼看承辦人員每天面對第一線龐大壓力，他當然不敢休假，只能從一個承辦的火坑，跳到另一個承辦的火坑，然後無限循環，「我從8月23日起，連續工作35小時，後來9月20日一起床，忽然發現單耳聽不見，經診斷是突發性耳聾，而醫生表示，通常都是壓力太大所致」，那天後他請了長假搶救聽力，但藥石罔效，終生受半聾之苦已成了既定的事實。

後來12月20日，他重返職場，但夜間長期因後遺症耳鳴造成的失眠，讓他經常在課長椅上呼呼大睡，「小弟尚有自知之明，便向長官表達想要降調承辦之意，但當時最資深承辦才剛上七職等，加上若無特殊原因不可原課降調，故長官表示再做一陣子看看。」

▲▼高雄美濃暴雨淹水。（圖／記者宋德威翻攝）

▲823水災重創南台灣，多處災情慘重，造成民眾住宅、農漁牧嚴重損失。（圖／記者宋德威翻攝）

不料，隔年2月開始，他除了無法入睡外，雙腿開始不自覺發抖，躺在床上看起來就像抽蓄，連日間上班和長官談論公事時也抖得厲害，在妻子查閱相關資料提出懷疑後，他只好求助精神科，往後更不時有了斷的念頭。

好在他突然轉念，「想著人活著不就一口氣，山不轉路轉，不就辭職就好？但周圍親戚、朋友都期期以為不可，他們認為小弟的身體若去私人公司只會更慘，不如繼續抱著鐵飯碗，能做多久算多久，其實小弟當公務員前，有在工地上班過1年多，知道他們說的有理，況且自己還有房貸、妻還有學貸，怎麼可能說辭就辭？」

就這樣又拖了1年左右，他維持上午上班打卡、下午回家休息的模式，休假、病假、事假連發，同時保持每天至少批閱一次公文，避免全課當機，來到今年3月初，他除了耳聾、耳鳴外，也開始出現暈眩和乾嘔，某天更直接暈倒被送進醫院，而主治醫師則苦口婆心勸，壓力不要太大，不然連另一邊的耳朵也可能會聾掉。

此後，他請了1個月的長期病假，並審思利弊得失，「如果繼續做下去，恐怕哪天真的變聾子，那可就麻煩了呀！又考量到4月恰逢汛期將始未始之時，應是抽腿的好時機，所以便毅然決然提出辭呈。」

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他感慨，公務員並非不好做，對比去營造廠或設計監造公司，至少平常上下班準時、薪水每月入帳、請長期病假不必擔心被解雇、穩定調薪、退休保障，「如沒有發生耳聾事件，也許我會繼續往上爬吧。」

當然，辭職後的他身心狀態大幅好轉，雖然很多營造廠的朋友得知消息，紛紛聯絡他，想挖他去當工程師，不過他拒絕了，想再多沉澱一陣子。

這段「鐵飯碗」不為人知的艱辛與代價，獲得廣大回響，鄉民紛紛獻上鼓勵及祝福，「身體健康勝過一切，覺得你的決定很正確」、「眼淚不爭氣的流下來」、「辛苦了，好好休養」、「一份餓不死的工作而已，身體健康才最重要，恭喜你自由了」、「辛苦了！小弟也擔任第一線稽查人員過，壓力和工時不是一般人能體會的，休息一陣子，身體顧好真的比較實在」。

►本文已獲原po授權。

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