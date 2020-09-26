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「Luna」強勢登場！　Amazon 打響參戰雲端遊戲市場戰鼓

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Luna。（圖／Amazon提供）

▲亞馬遜力推雲端串流遊戲平台「Luna」。（圖／Amazon提供）

記者謝仁傑／綜合報導

亞馬遜（Amazon）正式宣布推出雲端串流遊戲平台「Luna」，提供訂閱制服務，共有 100 多款熱門遊戲，玩家可以透過 Luna 特殊的手把來進行遊戲，只要透過串流，用戶不論何時何地都可以在設備上遊玩。

▲▼ 。（圖／記者謝仁傑攝）

與 Google Stadia、Nvidia 的 GeForce NOW、微軟 xCloud 等雲端串流服務類似，預計亞馬遜的 Luna 將會支援 Amazon Fire TV、手機、平板及桌電，安卓設備則尚未支援。基本上只要有網路的地方，玩家就可以在設備上運行遊戲，價格據傳每個月 5.99 美元（約新台幣 180 元）。

Luna 目前僅為體驗階段，只開放美國地區登記，遊戲串流畫質支援 1080p 60 fps，預計未來會為特定遊戲提供 4K 畫質的支援，而 Luna 還可以在兩台不同的設備上同時遊玩。Luna 遊戲手把目前優惠價為 49.99 美元（約新台幣 1,490元），透過藍牙連線，官方宣稱延遲僅約 17～30 毫秒。

▲Luna。（圖／Amazon提供）

▲Luna Controller。（圖／Amazon提供）

雲端遊戲平台戰場日益白熱化，除了遊戲內容之外，在價格競爭上也是一大關鍵。目前 Google Stadia Pro 的訂閱價是每月 9.99 美元、微軟 xCloud 與 Xbox Game Pass Ultimate 組合訂閱價為每月 14.99 美元、Nvidia GeForce Now 則為每月 4.99 美元。

亞馬遜 Luna 推出的搶先體驗價為每月 5.99 美元，還不確定未來價格是否會有變動，或者是加入 Amazon Prime 的會員方案之中。

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