10歲女童與媽走失...電梯旁蹲哭　警腦筋急轉彎「這招」助重逢

▲臺北市政府警察局捷運警察隊第四分隊警員助走失母女相逢。（圖／取自臺北市政府警察局捷運警察隊）

記者黃宥寧／台北報導

臺北市政府警察局捷運警察隊第四分隊警員彭鈞睦、李晏霆及姚明光等3員擔服車廂巡邏勤務，於25日下午巡簽至府中站B3月台層時，發現一名許姓女童（10歲）蹲坐在電扶梯旁哭泣，彭員等3人上前關心，得知她與母親在府中站大廳層走散，不知所措在哭，警靠聯絡簿上的聯絡電話成功聯繫媽媽。

女童因找不到母親，一時情緒緊張而淚流滿面，泣不成聲！員警趕緊提拿衛生紙給她擦拭眼淚，並安撫不安情緒，當女童心情較為平靜後，終於緩緩說出母親名字，但卻不知聯絡電話，正當大家在毫無頭緒，遇到瓶頸之際，姚姓員警突然靈機一動，想起自己唸高一的女兒讀小學時都會攜帶聯絡簿，依稀記得上面留有家長聯繫電話，於是詢問女童是否有攜帶聯絡簿，女童點點頭後從書包取出「家長聯絡簿」，內頁果然有媽媽的緊急聯絡電話，便立即撥打電話聯繫，並相約於府中站詢問處會合，當女童得知警方尋得母親後也終於破涕為笑。

許母表示當時因人潮眾多故與女兒走散，當下心急如焚、忐忑不安，慌張地在大廳層及各出口四處尋找，但均無所獲，接到警方找到女兒電話後，終如釋重負，大大地鬆了一口氣；許母對於警方的熱心協助表達萬分之感謝。

▲臺北市政府警察局捷運警察隊第四分隊警員彭鈞睦、李晏霆及姚明光。（圖／取自臺北市政府警察局捷運警察隊）

臺北市政府警察局捷運警察隊呼籲，家長應隨時注意幼童安全，勿讓其遠離視線，家長多一分耐心與安心，時刻小心留意，避免一時疏忽而有走失的情事發生。另外出時可為孩童配戴名牌，註記姓名及電話，萬一走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡，快樂出門，平安返家。

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