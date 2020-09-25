　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照騎車遭攔「出示後座女駕照」吞2罰單！男提訴訟慘被打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東地方法院駁回倪姓機車騎士無照乘車違規罰單 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院駁回倪姓機車騎士無照乘車違規罰單 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣倪姓男子，去年11月間，騎機車行載陳姓女子行經屏東市時，遇綠燈卻未依兩段式行車，直接左轉，被警方攔下開單，發現他無照駕駛，他卻拿後座的陳女駕照充當他的駕照，遭警方依無照駕駛加闖紅燈共開罰7800元；但倪男不服提行政訴訟，法官發現根本就是無照駕駛，駁回他訴訟，訴訟費用由他支付。

警方告發書指出，倪姓男子於2019年年11月9日15時20分許，行經屏東市廣東路與民學路口，因有「無照駕駛普通重機車（禁駛）、闖紅燈（紅燈左轉）」事實，被警發現攔查開立闖紅燈罰單，並要求他出示駕照，但倪男拿不出來，反而拿後座的陳女駕照充當，警方遂依無照駕駛、闖紅燈開立2張罰單。

倪男辯稱，當天他不舒服欲返回潮州住處，在廣東路處左轉民學路，該路口為綠燈且無兩段式待轉區記號。當時有汽車左轉行駛，但員警並未將其攔查；輪到他騎機車經過時，員警卻從路邊出來將原告攔下。他有後座陳姓女子的駕照給警察看，並非無照駕駛，但員警仍開立闖紅燈與無照駕駛罰單，他不服照駕駛，提出行政訴訟，要求撤銷該處分。

法官勘驗員警祕錄器，發現他當時未出示本人駕照，事後也未出示本人駕駛，確定他無照駕駛，駁回他訴訟。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
快訊／Keanna、謝和弦簽字離婚了！配偶欄空白：恢復單身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

蕭敬騰當霸氣老闆「該給的不會少」　曝跨年「2場全留給台灣」

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

貧女剩8403元遭查封　司院拚修法

快訊／高雄隨機殺人！1男地檢署門口遭砍

更多熱門

相關新聞

他專偷宮廟神不知鬼不覺　栽在大數據鷹眼

他專偷宮廟神不知鬼不覺　栽在大數據鷹眼

屏東縣內埔鄉林姓男子，缺錢花用，下手行竊屏東市等3地宮廟，竊取2800元香油錢，屏東警分局長治分駐所員警根據監視器循線查出他涉案，傳喚他到案，他承認行竊，訊後依竊盜罪送辦。

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

東琉線交通船碼頭+華僑市場　加強違停取締

東琉線交通船碼頭+華僑市場　加強違停取締

騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」

騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」

關鍵字：

屏東地方法院屏東警察罰單無照駕駛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面