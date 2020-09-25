無照騎車遭攔「出示後座女駕照」吞2罰單！男提訴訟慘被打臉

▲屏東地方法院駁回倪姓機車騎士無照乘車違規罰單 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣倪姓男子，去年11月間，騎機車行載陳姓女子行經屏東市時，遇綠燈卻未依兩段式行車，直接左轉，被警方攔下開單，發現他無照駕駛，他卻拿後座的陳女駕照充當他的駕照，遭警方依無照駕駛加闖紅燈共開罰7800元；但倪男不服提行政訴訟，法官發現根本就是無照駕駛，駁回他訴訟，訴訟費用由他支付。

警方告發書指出，倪姓男子於2019年年11月9日15時20分許，行經屏東市廣東路與民學路口，因有「無照駕駛普通重機車（禁駛）、闖紅燈（紅燈左轉）」事實，被警發現攔查開立闖紅燈罰單，並要求他出示駕照，但倪男拿不出來，反而拿後座的陳女駕照充當，警方遂依無照駕駛、闖紅燈開立2張罰單。

倪男辯稱，當天他不舒服欲返回潮州住處，在廣東路處左轉民學路，該路口為綠燈且無兩段式待轉區記號。當時有汽車左轉行駛，但員警並未將其攔查；輪到他騎機車經過時，員警卻從路邊出來將原告攔下。他有後座陳姓女子的駕照給警察看，並非無照駕駛，但員警仍開立闖紅燈與無照駕駛罰單，他不服照駕駛，提出行政訴訟，要求撤銷該處分。

法官勘驗員警祕錄器，發現他當時未出示本人駕照，事後也未出示本人駕駛，確定他無照駕駛，駁回他訴訟。

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