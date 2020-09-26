校官退伍曾耀南　種出安全美味價格優勢西施柚

▲校官退伍曾耀南，在屏東縣里港買地種西施柚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農友曾耀南，10年前軍中退伍後到屏東縣里港買地種植西施柚，由於鄉內很少人種，他花了7年的時間，慢慢嘗試及改變管理方式，最近兩年開始量產，產期在中秋節前後，比台南主要產區早半個月收成，價格上佔了優勢。

中秋節常吃各式文旦，市面很多，但更甜美多汁的西施柚則並不多見；55歲的曾耀南的老家在台南市新營區，小時候家裡也種過文旦、柳丁等芸香科植物，所以西施柚難不倒他，退伍後到老婆娘家里港購屋居住，也購買了兩分多地的農田，由此他選擇種西施柚。

曾耀南說，雖種兩年後就陸續結果，但他選擇放棄不收，因為柚子樹齡要越老果肉會越香甜，且採收前一定要試吃，在酸甜口感比率後才能採收，直到最近兩年品質才到一定水準，市場反應熱絡。

他都靠修剪技術產期調整，而先前果實大多送市場拍賣或行口銷售，今年很多顧客都主動來訂購，顧及安全用藥品質及健康，採取草生栽培方式管理，不噴除草劑用除草機除草。

0西施柚採收後放在集貨場「辭水」後，甜度更美味，由於耐貯存，滿樹的西施柚，一樹可長200多顆，每天採收一到兩棵樹，在全樹採收完後再採另一棵，預計中秋節前後收完，但可以慢慢賣到中秋後。

西施柚比文旦更多汁甜美，吃膩文旦的消費者，改變吃西施柚，感受另外不同的滋味。

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