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18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出

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▲▼18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

▲18年來難得一見藝文報復性消費！兩廳院公布下半年21檔95場演出，記者會上將重要藝術家帶到了現場。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

隨著全台防疫解封，6月7日劇場大門敞開後，國家兩廳院在將近3個月的沈寂以來，諸多節目開賣即售鑿，是18年來難能可貴的「藝文報復性消費」，不過兩廳院總監劉怡汝也表示，希望這現象不只是下半年，而是到明年、後年。今（22）日兩廳院也公布7月至12月共21檔節目、95場演出，將集結台灣重要團隊和新銳藝術家。

▲▼18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

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▲兩廳院藝術總監劉怡汝期望這樣的盛況能到明年、後年。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，6月隨著防疫逐步解封，安靜好幾個月的劇場開始有了人氣與活力，也迎來了18年難能可貴的藝文報復性消費，今（22）日記者會上特別把藝術家帶到了現場，呼應劇場是一個匯集人氣的地方，此外兩廳院的下半年還有400場外租節目，同時釋出行銷資源，一起共創共贏，「希望這樣的報復性消費不要只是今年下半年，而是到明年、後年，讓藝文消費的風潮能真正化為日常」。

▲▼18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

▲兩廳院公布下半年7月至12月節目。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

7月起由兩廳院4大節慶中以實驗性為重的「新點子實驗場」開跑，今年由王靖惇、蕭東意、林宜瑾與林素蓮4位藝術家帶來新作，啟售一周開出近8成票房的紅盤，相較去年同期成長6成，可感受觀眾對於表演藝術的渴望。

而過去最受樂迷歡迎的「兩廳院夏日爵士派對」將於8月12日至9月13日登場，由徐崇育、魏廣晧策畫，以咆哮精神（bebop）、女性爵士音樂家以及曼波（manbo）曲風三大主題，帶聽眾進入爵士樂世界，除售票演出外，另外每年吸引上萬人的「夏日爵士戶外派對」，今年請到當紅爵士女伶9m88、原民混爵士的李守信與國會大樂團，帶來令人迷醉的夏夜，相關節目將於7月8日啟售。

9月起國內重量級團隊也紛紛搬出全新作品，包括明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、莎士比亞的妹妹們的劇團導演王嘉明《物種大樂團》、曾獲台新藝術獎的導演陳彥斌策畫裝置新作《蝕物鏈》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》等。經典作品則有當代傳奇劇場《李爾在此》、無垢舞蹈劇場《花神祭》以及國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。

另外因疫情而延期的2020台灣國際藝術節節目，包含陳建騏的《一人之海》、動見体《共鳴体》、兩廳院廣場辦桌的免費演出《十二碗菜歌》，也將陸續於下半年與觀眾見面。

其中《十二碗菜歌》編導樊宗綺說，由於當初的演出是有辦桌，是當時是第一批疫情被取消延期演岀的節目，當時擔心「即使疫情趨緩，大家還有心情來吃嗎？」如今6月解封，看到大家渴望出門的心情被壓抑許久，像是終於走出來、可以團聚了，希望這齣戲讓大家把情緒也吃進去，能帶來安撫作用。

▲▼18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

▲兩廳院以「下半場，回家見」為題，號召觀眾入場。（圖／張震洲攝影，國家兩廳院提供）

兩廳院表示，目前依防疫中心建議，將持續實施防疫措施且保持社交距離、加強消毒等措施，在台灣疫情趨緩之時，終能以最欣慰的心情，迎接劇場的開啟。劉怡汝以劇場中場的廣播詞，「下半場即將開始，請盡速回座」鼓舞熱愛表演藝術的夥伴，「我們劇場見」。

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