美學大師蔣勳27日屏縣總圖書館　引領讀者領略四季參悟永恆

▲2020南國漫讀節邀請美學大師蔣勳於9月27日，在屏東縣圖書館總館1樓，帶領讀友們感悟四季之變。 （圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏報導

2020南國漫讀節邀請美學大師蔣勳於9月27日，在屏東縣圖書館總館1樓，帶領讀友們感悟四季之變，讓民眾很期待。

2014年蔣勳老師受台灣好基金會之邀，到台東池上駐村，每天在田野間走路，感受晨昏變化，節氣推移，日升月沉與花開花落，他說：「朝代興亡之上，還有歲月靜好，可以靜看山靜雲閒，靜聽鳥啼花放，無一點愛憎，無一點喜嗔，不哭不笑。」

2020年全球疫情導致地球籠罩在未知的恐懼與不安當中，促使人們開始反思與自然及其他物種間的關係和平衡，跨過中央山脈尾端，蔣勳老師攜著在台東積攢的感悟來到屏東，體悟到「歲月靜好、溫和從容」才是每個人對生活最簡單的企盼。

這次講座，他將從50年前的屏東故事開始談起，帶領讀友們隨著24節氣的變化和四季的遞嬗，練習做自己的日常功課。

蔣勳老師說：「我應該在節氣推移間，學習聆聽更多生命的對話。」希望每個人在每一天都能從有限的生命裡，參悟永恆，進而體會到生而為人的快樂與活著的美好。

該場講座將於9月27日下午3點開始，目前有500位民眾報名，突破漫讀節單場講座最高人次，總圖1樓大廳入口僅提供網路報名者進出，並於下午2點優先開放網路報名者入場，下午3點同步開放現場報名者於圖書館三樓聆聽演講直播。

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