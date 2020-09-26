▲清大博士「台積電面試前夕」陸橋上吊，親友不解：從小就是學霸。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

新竹近日有民眾在晨運時行經一座陸橋，發現有人在橋上上吊，隨後報警處理，警方查證，該名男子為去年剛拿到清華大學化工系博士學位的30歲林姓男子，儘管一年多來求職不順，但兩週後還準備前往台積電面試，豈料在面試前夕發生如此憾事；檢方相驗後排除他殺可能性，但死者為何輕生仍有待釐清。

據《自由時報》報導，林姓男子的屍體是在民眾晨運時被發現的，警方查閱監視器後，認定死者大約在清晨獨自騎車外出，直到前往陸橋的過程中沒有和人接觸。

據林姓男子親友的說法，他從小成績就還不錯，是一名學霸，而且去年剛拿到清華大學化工系博士學位，不過在這一年下來求職不順，一度患有躁鬱症前往精神科就診，不過令人感到納悶的是，林男在兩週後就要前往台積電面試，這對他來說是件非常期待的事情，但為何會在面試前自刎成謎。

針對這起命案，檢警相驗後認為無他殺之嫌，已將遺體交還給家屬處理，但為何輕生仍有待釐清。

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