墨國毒梟手挖敵人心臟「再泡鹽酸」　新首領擁2軍隊…還射下軍機！

▲「哈里斯科新世代集團」（CJNG）接班人岡薩雷斯（Juan Carlos Gonzalez）。（圖／翻攝自gangsterismout.com）



記者張方瑀／編譯

墨西哥販毒集團向來以殘忍暴力著稱，而目前該國最有影響力的「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation）販毒集團將迎來新的接班人，而這名接班人的手段更為兇殘，在販毒集團「開疆闢土」的過程中，他曾直接用火焚燒對手的臉，甚至挖出受害者心臟再將屍體丟入鹽酸溶化。

根據《每日星報》報導，綽號「R3」的岡薩雷斯（Juan Carlos Gonzalez）將成為「哈里斯科新世代集團」（簡稱CJNG）的新首領，接替健康狀況不佳的首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）。前美國聯邦警察、毒梟專家阿蒙特（Robert Almonte）表示，岡薩雷斯已經握有兩個軍事組織，手段將比現任首腦更殘暴。

墨西哥販毒集團在美國、波多黎各邊界運作，其手段相當殘酷，曾經將十多具對手的屍體懸吊在橋梁上面，或是將斬首的頭顱放在引擎蓋上，還毫無畏懼地留下署名信。阿蒙特說，岡薩雷斯所領導的CJNG是現在最危險的組織，「對他們來說，沒有什麼是禁忌。」

Meet the CJNG, or Jalisco New Generation Cartel. They’re armed to the teeth and have military equipment and experience.



Drug cartels are paramilitary now.



pic.twitter.com/lTYrZyVjuQ — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 18, 2020

據傳，岡薩雷斯曾用火焚燒一名對手的臉，再將全程錄下來，但這還不是最駭人聽聞的手段。岡薩雷斯還曾經直接挖出受害者的心臟，聽到受害者慘叫之後，再將他丟進鹽酸裡溶解，且不分男女老少，就連孕婦他都曾痛下殺手。

阿蒙特指出，岡薩雷斯手上握有「El RR」與「El Grupo Delta」兩個軍事組織，到目前為止他們已經殺害數十名政府官員，甚至用火箭砲打下一架軍用直升機，「岡薩雷斯的軍事組織只讓這個致命的販毒集團勢力更龐大，他更有可能透過與敵手競爭增加其控制範圍。」

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