　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／鋼琴師　澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼ 鋼琴師。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

真實故事改編，澳洲知名鋼琴家大衛赫夫考的生平故事，電影流暢好看，故事從童年、青少年跨越到青年中年，老天爺給了男主先天的音樂優勢，卻也殘忍的賦與精神疾病，神經質的音樂家，世來自於先天還是後天父親強勢家暴的性格不得而知，但是鋼琴是他的靈魂救贖，卻也成就了他終身燦爛，過程曲折，電影很好看。

榮獲奧斯卡金像獎影帝並奧斯卡提名多項包含最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原創音樂、最佳剪接，整部電影質感無庸置疑，嚴格說起來大衛赫夫考殿堂級的鋼琴華麗演奏，不論他人在哪，都能讓聽眾停下動作專注鋼琴的表演，他瘋狂的快速手指運動，行雲流水般的美妙旋律，跟他神經質的人格相輔相成，是療癒也是享受，這位傳奇性的音樂家。

特別去找了大衛赫夫考的演出，看完他的演出，真的男主角實至名歸的雷同，難怪拿到影帝，這電影搭配奧斯卡的頒獎，也太洋蔥了，五顆星推薦。

▲大衛赫夫考在電影入圍親自演奏作品。


片　　名：鋼琴師
英文片名：Shine
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2020-09-18
片　　長：01時45分
導　　演：史考特希克(Scott Hicks)
演　　員：傑佛瑞洛許(Geoffrey Rush)
國　　家：澳大利亞
語　　言：英語
發行公司：本萃電影

劇情大綱

改編名鋼琴家大衛赫夫考的真人實事。講述音樂天才心理受創的童年，大膽揭露父子間的愛與恨。

大衛從小就在父親彼得的嚴厲教導下練習鋼琴，經常取得優異的成績。年少的大衛渴望前往美國進修，然而其父卻阻擋他離家出國。大衛的音樂天份後來獲得賞識，得到英國皇家音樂學院獎學金贊助的機會，他不顧父親的阻撓執意出國留學，因此和父親決裂，這段關係在他心中留下無法抹滅的陰影。

患有躁鬱症的大衛其精神狀況在每次的表演後每況愈下，回到了澳洲，他父親拒絕接納他，最後大衛只能住進精神病院治療。大衛克制不住彈琴的慾望，總是不斷尋找可以彈奏的機會。在偶然的機會下，他遇見了占星師吉莉安，在吉莉安的協助下，大衛重新回到人群、克服陰霾再次站上演奏台。

▲▼ 鋼琴師。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲波蘭裔父親控制慾強，不讓大衛離開他出國深造。

▲▼ 鋼琴師。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲終於幾經波折，拿到獎學金來到英國皇家音樂學院學習，值遇良師。

▲▼ 鋼琴師。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲第一任妻子讓大衛的人生有所改變。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
距台僅500公里！　解放軍匿蹤戰機殲-20進駐衢州機場
小三搶先產子地位穩！　不孕天王嫂「忍三人行30年」心死謀出家
減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／鋼琴師　澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

瘋電影／中央車站：數位修復版　善緣惡緣總在一念間

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

瘋電影／鋼琴師　澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

瘋電影／中央車站：數位修復版　善緣惡緣總在一念間

打「鱘魚蛋白」減肥！姊妹淘全身潰爛變蜂窩　慘挨百刀挖血肉崩潰

20刀斷女友氣管！殺人犯留言「衝動了」　躲木屋28天如《寄生上流》

距台僅500公里！　解放軍匿蹤戰機殲-20進駐衢州機場

醫護界最怕「鳳梨之神」！醫師不信邪插下吸管：各種災難都放出來

兩光醫剖腹「一刀劃開女嬰臉」　19歲辣媽嚇哭還被嗆：妳害的

《半澤直樹2》差3天開天窗驚險殺青　堺雅人「熊抱大和田」笑彎眼

道奇貝茲球衣最暢銷　作弊仔「阿偷伯」竟也在榜內

烏克蘭軍機墜毀已25死！　降落時突燃燒...全是空軍學校菁英

打小三撕衣直擊！渣男竟鎖喉回擊正宮　路人看不下去神反轉

瘋電影／鋼琴師　澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

硬要左側下車！女奧客飆罵司機　不關門還嗆態度差：都不看路？

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

落健生髮水的效果及風險

住你房子開你車子把你埋了的幸福

奈奈：對付大男人主義的另一半

善緣惡緣總在一念間

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

創造特色形象是展店成功關鍵

創造特色形象是展店成功關鍵

19歲的柯麗莎（Clarissa）決心要實現母親莎拉（Sarah）生前想在諾丁丘開一家烘焙店的夢想，在母親閨密好友伊莎貝拉（Isabella）以及一直過著與世隔絕生活的古怪祖母咪咪（Mimi）的幫助下，她們在倫敦共同啟動了開店的夢想，為了這個夢想，她們必須學習跨越悲傷、懷疑和意見分歧，而將這三個世代女性緊緊牽繫在一起的力量，源自於對莎拉的愛與思念。

過動衝動會自殘傷害的兒童誰收容

過動衝動會自殘傷害的兒童誰收容

復仇並無法消滅恨意

復仇並無法消滅恨意

從爛泥底層往上爬的邊緣人生

從爛泥底層往上爬的邊緣人生

修理房子同時修理老子

修理房子同時修理老子

關鍵字：

瘋電影鋼琴師賴賴傑佛瑞洛許(Geoffrey Rush)

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

小甜甜淚曝黃鴻升爸一再鞠躬答謝好友

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

送別小鬼最後一程…吳宗憲眼淚潰堤！

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面