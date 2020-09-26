瘋電影／鋼琴師　澳洲鋼琴家大衛赫夫考勵志故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

真實故事改編，澳洲知名鋼琴家大衛赫夫考的生平故事，電影流暢好看，故事從童年、青少年跨越到青年中年，老天爺給了男主先天的音樂優勢，卻也殘忍的賦與精神疾病，神經質的音樂家，世來自於先天還是後天父親強勢家暴的性格不得而知，但是鋼琴是他的靈魂救贖，卻也成就了他終身燦爛，過程曲折，電影很好看。

榮獲奧斯卡金像獎影帝並奧斯卡提名多項包含最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原創音樂、最佳剪接，整部電影質感無庸置疑，嚴格說起來大衛赫夫考殿堂級的鋼琴華麗演奏，不論他人在哪，都能讓聽眾停下動作專注鋼琴的表演，他瘋狂的快速手指運動，行雲流水般的美妙旋律，跟他神經質的人格相輔相成，是療癒也是享受，這位傳奇性的音樂家。

特別去找了大衛赫夫考的演出，看完他的演出，真的男主角實至名歸的雷同，難怪拿到影帝，這電影搭配奧斯卡的頒獎，也太洋蔥了，五顆星推薦。

▲大衛赫夫考在電影入圍親自演奏作品。



片 名：鋼琴師

英文片名：Shine

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2020-09-18

片 長：01時45分

導 演：史考特希克(Scott Hicks)

演 員：傑佛瑞洛許(Geoffrey Rush)

國 家：澳大利亞

語 言：英語

發行公司：本萃電影

劇情大綱



改編名鋼琴家大衛赫夫考的真人實事。講述音樂天才心理受創的童年，大膽揭露父子間的愛與恨。



大衛從小就在父親彼得的嚴厲教導下練習鋼琴，經常取得優異的成績。年少的大衛渴望前往美國進修，然而其父卻阻擋他離家出國。大衛的音樂天份後來獲得賞識，得到英國皇家音樂學院獎學金贊助的機會，他不顧父親的阻撓執意出國留學，因此和父親決裂，這段關係在他心中留下無法抹滅的陰影。



患有躁鬱症的大衛其精神狀況在每次的表演後每況愈下，回到了澳洲，他父親拒絕接納他，最後大衛只能住進精神病院治療。大衛克制不住彈琴的慾望，總是不斷尋找可以彈奏的機會。在偶然的機會下，他遇見了占星師吉莉安，在吉莉安的協助下，大衛重新回到人群、克服陰霾再次站上演奏台。

▲波蘭裔父親控制慾強，不讓大衛離開他出國深造。

▲終於幾經波折，拿到獎學金來到英國皇家音樂學院學習，值遇良師。

▲第一任妻子讓大衛的人生有所改變。

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