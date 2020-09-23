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瘋電影／蘿莉破壞王　過動衝動會自殘傷害的兒童誰收容

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文／賴賴

▲▼蘿莉破壞王。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

隔一段時間便可看到德國電影，非商業類型，卻流暢好看且電影內容極有社會關懷的功能，這個描述過動症兒童和政府關懷機構的無力感，相當有意義，於是老百姓知道政府在做什麼，對於邊緣性兒童，社會還能起一些什麼力量，似乎在原生家庭和政府機構都人仰馬翻之際，是否還有第三股力量能夠幫幫這些過動青少年。

數據顯示平均一百個兒童就有5-7個過動症，這個數據相當驚人，導演以手動攝影方式來強調過動症兒童狂躁時的瘋狂狀態，就連大人都會害怕這樣的小孩，面對這種藥物只能消極處理，卻無積極療效的孩子，未來能夠成為音樂家？藝術奇才或是社會負擔，當孩子信口開河的說可以殺人時，教育者該如何反應極面對，已經有傷害前科的青少年，社會又有多少資源能夠負荷這個不定時炸彈，非常非常好看的題材，好好照顧這些問題兒童，長大他們也能成為教育員，但這過程實在變數太大了，五顆星推薦，評價極高的好作品。

片　　名：蘿莉破壞王
英文片名：System Crasher
類　　型：劇情
上映日期：2020-09-11
片　　長：02時05分
導　　演：諾拉芬沙伊德(Nora Fingscheidt)
演　　員：海倫娜澤格爾(Helena Zengel) 、 亞伯拉罕舒赫(Albrecht Schuch)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：鴻聯國際

劇情大綱

她宛如混世魔王，獨自徘徊在瀕臨崩潰的世界邊緣…
啊～～～去死！！！走開，豬頭！臭矮子閃邊去！

教室裡，年僅九歲的班妮臉上掛彩，發出死亡般的吼叫聲咒罵著同學。憤怒沖腦的她是社福機構裡最危險的不定時炸彈。數度被強制送醫的她，總在看似病情獲得控制後又急轉直下。在班妮一次次情緒失控下，週遭人們對她的寬容與耐心也逐漸動搖，社工們各個都對她束手無策，最終他們決定聘請青少年輔導員-米查做最後的嘗試。

米查提議讓他們在森林中度過一段時間，企圖藉由大自然的力量讓班妮脫離爆炸的人生。剛開始森林生活對米查與班妮都是嚴峻的考驗，但隨著時間的推移，雙方漸漸取得彼此的信任，一起蓋小屋、作飯、螢火玩耍。這是短期好轉的假像，還是米查真的成功改造班妮了嗎？回到文明社會的班妮有辦法融入嗎？班妮的唯一願望是「與媽媽同住」，卻因病情不穩而無法實現，她這次有機會了嗎？

▲▼蘿莉破壞王。（圖／yahoo）

▲輕易暴怒破壞傷害無所不至像魔鬼附身。

▲▼蘿莉破壞王。（圖／yahoo）

▲這些社工教育員到底能夠支持多久，小孩甚至口出殺了社工妻子小孩來獲得收養。

▲▼蘿莉破壞王。（圖／yahoo）

▲被原生家庭放棄的女童，社工一點辦法也沒有。

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