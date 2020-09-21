瘋電影／啊，荒野　前篇　從爛泥底層往上爬的邊緣人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影強而有力的敘述著生活在社會底層的人民，不論是學生、上班族或是邊緣人，即使來自於高學歷的年輕人，對於不滿環境以及找不到生命意義的結果，竟是集體尋死，這種內涵經常在日本電影出現，日本社會自殺風氣極高也是一種社會病態，而這種病態電影端把罪怪給了政府，普世價值的宣洩，但男主角的故事卻反轉了毫無機會的生存背景，用拳擊打出了自己生命的寬度。

生活在社會最底層的男主，父親早逝母親消失，在社會底層黑道生存，卻眼見自己兄弟活活被混混打斷腿而終身殘疾，而他自己從監獄出來連住所都沒有，就連把妹都被援交妹把最後的零頭偷走，只好進入拳擊場，換得住宿工作機會，而也剛好他想找混混復仇，以此動力他認真學習拳擊，並打出好成績。

這個社會有許多活下去的理由，復仇可以是一種，不要輕易就放棄得來不易的人身。

片 名：啊，荒野 前篇

英文片名：Wilderness Part1

類 型：劇情

上映日期：2020-09-18

片 長：02時38分

導 演：岸善幸

演 員：菅田將暉 、 梁益準 、 山田裕貴(Yuki Yamada) 、 中山裕介

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



故事發生在2021年的新宿，過去曾被父母拋棄的新次（菅田將暉 飾），誓言向造成親如兄弟的劉輝（小林且彌 飾）半身不遂的山本裕二報仇（山田裕貴 飾）。某日，他在街頭認識了正在發面紙的「推子」（梁益準 飾），有口吃的推子只要面對人就會臉紅怕生。個性完全不同的兩人也意外跟著拳擊教練片目（中山裕介 飾）來到了練習館。新次為了復仇、推子為了改變內向的自己而開始強勁的訓練，新次也漸漸練出了一番成果，推子對於他也抱持著一種特別的情緒……

▲大量的性愛床戲凸顯動物性的情慾，對男主而言免費的性愛是一種福利。

▲沒有背景連睡覺的地方都沒有，投身拳擊館成為業餘選手。

▲不論學歷環境，對於現狀不滿及未來茫然的年輕人比比皆是。

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