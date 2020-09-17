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瘋電影／下一站，托斯卡尼　修理房子同時修理老子

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文／賴賴

▲▼下一站，托斯卡尼　。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

看得出來父親想要培養兒子的心意，整部電影如果不是連恩尼遜還真的不知道要看什麼，義大利的風景優美，電影的人設也很簡單，屬於可以快速入戲的劇情節奏，但是因為男主角實在演技僵硬，所以很容易就出戲了，修復房子並修復父子關係，淺顯易懂的寓意，很生嫩的劇本和演員，但整體感不錯看。

這是小成本少場景的省錢作品，很適合台灣製片做功課，有個連恩尼遜來做號召，而環就又選擇了非常浪漫印象的托斯卡尼，藝術家爸爸和經營畫廊的兒子，義大利和英國的對比民族性，輕易道出所言何物，所以故事看得很輕鬆，很不錯的療癒電影。

片　　名：下一站，托斯卡尼
英文片名：Made In Italy
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-08-21
片　　長：01時34分
導　　演：詹姆士達西(James D'Arcy)
演　　員：連恩尼遜(Liam Neeson) 、 琳賽鄧肯(Lindsay Duncan) 、 麥可李察遜(Micheál Richardson)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：采昌

劇情大綱

放蕩不羈的老爸，人生碰壁的兒子，一趟尋找初心的旅程
畫家羅伯特（連恩尼遜飾演），帶著關係疏遠的兒子傑克（麥可李察遜飾演），兩人從倫敦重返義大利，打算出售已故妻子多年前一起生活過的房子。然而這棟房子年久失修，客廳牆壁還有一大片難以理解的彩繪，導致完全沒人想買下這棟房子。兩人只好試圖與當地居民，一同運用手邊僅有的工具，開始修繕這棟老屋。同時，這對父子也沒想到，當他們放下繁忙生活，來到義大利托斯卡尼鄉間，似乎也開始找到屬於他們的未來…。

▲▼下一站，托斯卡尼　。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲參考餐廳女老闆對房子的建議。

▲▼下一站，托斯卡尼　。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲賣房的阿姨碰撞玩世不恭的老爸。

▲▼下一站，托斯卡尼　。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲終於在修繕房屋過程中，父子關係也修復了。

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